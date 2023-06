Elle confond ses gouttes pour les yeux et de la super colle: le reste est prévisible

Partager







Une jeune Américaine s’est retrouvée à l’hôpital après avoir commis une bourde monumentale.

Mettre du sel dans son café, ça peut arriver. Parlez-en aux BB.



Amener de la pâte à dents à la plage au lieu de la crème solaire, ça se peut. Parlez-en à Elvis Gratton.



Mettre de l’huile à moteur dans le réservoir de liquide lave-glace, ça peut toujours arriver. Parlez-moi-en.



Mais pour se vider une bouteille de Crazy Glue dans un oeil en pensant se mettre des gouttes pour les yeux, il faut vraiment être dans une classe à part de distraction.

Voici Lydia Hartman.



Elle habite New York et elle publie, comme bien des gens de son âge, toute sorte de contenu plus ou moins divertissant sur TikTok.

Mais parmi ses dizaines de vidéos comptant en moyenne 500 visionnements, il y en a un, datant du mois d’août dernier, qui cumule plus de 5 millions de vues.



C’est celle-là:



Dans ce chef-d’oeuvre de 52 secondes, on apprend que la pauvre fille s’est mis de la colle super-adhésive dans un oeil, qu’elle a dû aller à l’hôpital et que ça a été pas mal compliqué de lui décoller les paupières.

Dans les commentaires sous sa publication, un ancien ophtalmologue a écrit: «Ça arrive PAS MAL plus souvent que vous le pensez.»

La morale de cette histoire: lisez les étiquettes sur les produits.

