L'enseigne de l'ancien Hooters du boulevard Taschereau est à vendre sur Marketplace

Les gars, vous cherchez l’accessoire parfait pour illuminer votre man cave? Arrêtez tout ce que vous faites, on a trouvé l’enseigne lumineuse qu’il vous faut.

Quoi de mieux qu’une touche de rétro pour donner un look original à votre garage.

Vous savez comment on trouve de tout et un peu n’importe quoi sur Facebook Marketplace. On se demande parfois comment ces personnes en sont arrivés à posséder ces articles qui sont mis en vente.

En parcourant les annonces classées, notre patron a déniché un petit bijou qu’il fallait absolument vous partager.

Un habitant de Sainte-Martine vend l’enseigne lumineuse originale de l’ancien restaurant Hooters du boulevard Taschereau.

Pour la somme de 1 200$, vous pourrez acquérir cette magnifique pièce de collection qui fera sans doute le bonheur de votre douce moitié.

L’annonceur décrit l’objet comme l’accessoire parfait pour votre garage, mais pourquoi s’arrêter là.

On pense se le procurer pour le bureau, mais on n’est pas certain que notre boss (salut Benoit) serait d’accord avec l’idée.

Évitez-nous de faire une connerie et achetez-le avant nous s’il vous plaît.

