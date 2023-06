Les Américains sont fâchés contre les Canadiens à cause des feux et c’est pas mal hypocrite

Partager







Depuis toujours, les Canadiens ressentent une anxiété constante à l’idée d’exister juste au nord des États-Unis.

• À lire aussi: La fumée des feux de forêts du Québec jusqu’au Yankee Stadium

«Bon, quelle catastrophe est-ce que les voisins d’en bas vont nous faire endurer aujourd’hui? 3-4 fusillades, élire un fasciste, Jimmy Fallon?!?»

En revanche, le Canada a toujours été un voisin assez chill. On ne fait jamais de bruit, et on leur envoie plein de vedettes de musique pop qui les font danser.

Là, cette semaine, on a un problème de feu qui est en train d'éviscérer nos forêts, pis nos voisins Karen osent se plaindre. Les champions du climatoscepticisme.

Oui, en ce moment New York est recouvert d’un brouillard jaune et plusieurs de ses résidents sont fâchés contre Justin Trudeau. Comme s’il était le maître des vents.

Today's cover: Air quality in NYC worst since 1980s — worse than after 9/11 https://t.co/9u0iqGIvy9 pic.twitter.com/jad1mVnF9i — New York Post (@nypost) June 8, 2023

Si on regarde la une du New York Post de jeudi matin, on retrouve un clin d'œil au film de South Park qui soulignait habilement la manière dont plusieurs aiment mieux pointer les autres du doigt que de regarder leurs propres problèmes.

«C’est la chose la moins saine à être sortie du Canada depuis la poutine», peut-on lire.

Cependant, ces feux sont un résultat direct du fait qu’on ne c***sse rien pour protéger notre planète contre les changements climatiques.

Et la dernière fois que nous avons vérifié, le pays de l’oncle Sam est loin d’être un champion en ce qui a trait à la défense de l’environnement.

En tout cas.

Aussi sur le Sac de chips: