Les plus belles terrasses cachées à Montréal

Ce ne sont pas les belles terrasses qui manquent à Montréal. Qu’elles soient sur la rue ou sur un toit, on aime les fréquenter durant la saison estivale.

Par contre, nombreuses sont les personnes qui cherchent à prendre une pause de la ville et à fuir son brouhaha l’espace de quelques heures.

Avant qu’elles ne deviennent trop populaires, misez sur ces terrasses «secrètes» pour amener votre +1 en date.

Voici donc 8 terrasses cachées à Montréal que vous risquez d’aimer.

Le Casa Kaki installe sa terrasse dans la ruelle adjacente. Pour accéder à ce nouveau restaurant, il suffit de traverser le rideau doré à l’intérieur du bistro-boutique Frank Maison Gourmande ou de franchir la porte de garage, directement dans la ruelle.

Entrée par devant ou par la ruelle en arrière, 5439 Boul. Saint-Laurent, Montréal

Cette terrasse secrète est bien dissimulée derrière les studios Giovanelli dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les familles s’y retrouvent, les télétravailleurs font aller leurs méninges, les amis se rassemblent... toutes les raisons sont bonnes pour profiter de ce secret bien gardé à Montréal.

3081, rue Ontario Est, Montréal

Alors que la terrasse du Café In Gamba sur du Parc est postée à l’avant du commerce, celle de Saint-Viateur est très bien cachée. Les habitués de la place considèrent cette terrasse comme leur petit «chalet en ville». Il faut la tester pour comprendre. Elle se trouve à l’arrière du café et propose une dizaine de places assises.

71, rue Saint-Viateur, Est

Ce café coup de cœur de l’équipe de Silo 57 cache une terrasse bien secrète dans sa cour intérieure. Table à pique-nique et chaises y sont disposées question de profiter du soleil en toute quiétude.

51, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Dans Outremont, le Boxermans fait parler de lui avec sa terrasse qui accueille les habitués du quartier durant les longues soirées d’été.

1041, avenue Van Horne, Outremont

Sur la rue Letourneux, dans Hochelaga, cette terrasse cachée propose de nombreuses tables à pique-nique et de jolies petites lunettes Pinterest. On y boit une excellente bière et on partage des petits plats. On vous conseille d’essayer la palette de dégustation avec 5 choix de bières pour 15$. Suivez Espace Public sur les réseaux sociaux pour connaître les événements organisés. Il y a des soirées tacos un mardi sur deux tout l’été dès 17h.

2287, avenue Letourneux, Montréal

Cachée au fond de ce populaire café du centre-ville, cette terrasse est si douillette qu’on souhaite s’y installer pendant de longues minutes. Un endroit à considérer si vous cherchez à avoir la paix le temps d’un après-midi (ambiance bohémienne en prime).

1067, rue de Bleury, Montréal

En plus d’avoir un menu qui frôle la perfection, le Elena, dans Saint-Henri dresse une terrasse dans sa ruelle durant la saison chaude. On aime s’y installer et partager des pizzas et des plats de pâtes fraîches.

5090, rue Notre Dame Ouest, Montréal

