Un «championnat européen de sexe» se déroulera à compter de vendredi

Une vingtaine de vedettes porno et de modèles OnlyFans s’affronteront, en Suède, dans des épreuves visant à couronner un «champion européen de sexe».



C’est à Göteborg, dans le sud-ouest du pays de Mats Näslund, que 19 concurrents rivaliseront d’adresse sexuelle afin de rafler les honneurs de cette prestigieuse compétition.

Malheureusement, comparativement à des Jeux olympiques traditionnels qui se déroulent dans un grand stade rempli de gens, le championnat européen de sexe aura lieu dans un mystérieux endroit non-dévoilé et n’est pas ouvert au public.

Il sera cependant diffusé en direct sur Internet sur le site Live Sex House.



Sur Twitter, les organisateurs du tournoi ont commencé à publier les arrivées en terre suédoise des concurrents provenant des quatre coins de l’Europe.

What a wonderful day in Göteborg, Sweden



Our competitors enjoyed a sunny day#SexChampionship #LiveSexHouse #COMPETITION pic.twitter.com/FiTRlv89fm — Live Sex House Official (@_LiveSexHouse) June 7, 2023



En tout et partout, 19 athlètes du sexe devraient concourir dans 16 épreuves d’une durée de 45 à 60 minutes chacune.

Parmi les «sports» qui seront pratiqués par les participants, on dénote: «la séduction», «le sexe avec pénétration», «l’apparence génitale» et «l’habilité à augmenter la pression sanguine».

Les aspirants champions ont des noms aussi exotiques que Mister Riddle (Slovénie)...

Sweet Mery (Croatie)

Nek Sinner (Grèce)

Talia Mint (Ukraine)



Une certaine controverse a entouré la présentation de l’événement.

La Fédération Suédoise de Sexe, qui organise la compétition, avait d’abord présenté au requête au ministère sudéois des sports afin que ce dernier reconnaisse le sexe comme étant officiellement un sport.



Or, avant même que le ministère ne rende sa réponse, une fausse nouvelle s’est propagée partout dans le monde en affirmant que la Suède avait reconnu le sexe comme un sport.

Le ministère a finalement rejeté la demande, mais le mal était fait.

Il semblerait donc que la FSS ait décidé de faire fi du jugement et de présenter son événement néanmoins.

À la tête de la Fédération Suédoise de Sexe, on retrouve un certain Dragan Bratic qui s’était fait poursuivre par McDonald’s en 2009 pour avoir ouvert un bar de danseuses nues dont le nom «McDragan's Drive In» et le logo n’avaient pas plu au géant du burger.

Bref, à quelques heures du début de la compétition, on aimerait rappeler à tous les athlètes la devise olympique: Plus vite, plus haut, plus fort!

Et n’oubliez pas, l’important, ce n’est pas de gagner, c’est de participer...

