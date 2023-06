Voici pourquoi vous êtes incapable de vous arrêter de manger des chips

Partager







Texture, gras, sel: d'apparence banale, les croustilles que vous mangez sont le résultat d’un savant travail scientifique destiné à trouver le parfait équilibre pour vous rendre accro.

Chaque fois qu’une nouvelle saveur de croustilles fait son apparition sur les étagères des épiceries, elle est le fruit de plusieurs essais, tous destinés à trouver l’équilibre parfait qui permettra à ce nouveau goût de pirater le circuit de récompense de votre cerveau.

Cette combinaison de gras, de sel, de sucre et de texture est atteinte grâce à un modèle inventé dans les années 60 par Howard Moskowitz, un psychophysicien diplômé de l’Université Harvard.

Ses travaux ont mené à la découverte du point de félicité. Il s’agit du niveau précis d’un ingrédient requis pour maximiser le plaisir gustatif d’un produit alimentaire. Au-dessus de ce point, la quantité de sucre, de sel ou de gras est trop élevée pour être plaisante. En dessous de ce point, c’est trop peu.

Force est de constater que la recette semble fonctionner, puisque 97% des Canadiens indiquent avoir acheté un sac de croustilles lors de leur dernière visite à l’épicerie, selon la firme de recherche Nielsen. L’industrie des croustilles engendre chaque année des ventes de plus de 2 milliards de dollars.

Le marché mondial des collations salées devrait d’ailleurs passer d’une valeur d’un peu plus de 139 milliards de dollars US en 2020 à un peu plus de 216 milliards de dollars US en 2027, selon un rapport publié par le site Research and Markets en 2022.

Pas besoin d’avoir faim

Dans les années qui ont suivi sa découverte, Howard Moskowitz a été engagé par plusieurs géants de l’alimentation comme Campbell Soup, Kraft et Pepsico.

L’objectif? Faire en sorte que vous ayez des envies presque irrésistibles de consommer leurs produits grâce à la sécrétion d’endorphines dans votre cerveau. Nul besoin d’avoir faim pour en manger sans vous arrêter.

Mis à part les croustilles et autres grignotines du genre, le point de félicité est utilisé pour les produits sucrés comme la crème glacée, les biscuits ou les boissons.

Ce n’est pas tout. En 2015, le journaliste du New York Times, Michael Moss, a publié un livre dans lequel il explique que du sucre est aujourd’hui ajouté dans certains produits comme le pain, le yogourt ou la sauce de tomates afin d’atteindre ce fameux point de félicité.

L’ajout d’une quantité précise de sucre dans de tels aliments a toutefois des conséquences. Sans même s’en rendre compte, les consommateurs s’attendent en effet que tout soit sucré, expliquait M. Moss en entrevue avec le média public américain NPR.

Les enfants, qui sont très sensibles aux sucres, pourraient ainsi trouver que des légumes ne sont pas plaisants à manger, parce qu’ils ne seraient pas suffisamment sucrés.