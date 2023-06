Cardi B et Offset laissent leur fils jouer avec des billets de 100$ et les gens trouvent ça ordinaire

Partager







Le couple formé par la rappeuse Cardi B et le membre de Migos Offset est sous le feu des critiques depuis une publication Instagram mettant en vedette leur fils.



Dans le carrousel d’images publié jeudi, on peut voir le plus jeune des deux enfants du couple, Wave Set (1 an), s’amuser avec une liasse de billets de 100 dollars dans une garde-robe.

Le bambin de 21 mois n’a évidemment aucune idée de la fortune qui lui sert de jouet. Il manipule les coupures de 100 dollars comme les gamins normaux manient les blocs ou les petites voitures.

La publication dotée de la légende «Bad Boy Wave» n’a pas nécessairement reçu le capital de sympathie escompté alors que de nombreux internautes ont déploré l’étalage ostentatoire de richesse à une période où bien des gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts.



«Bébé Wave utilisant mes économies de toute une vie comme jouet», a écrit une abonnée d’Offset.



«Ce bébé a plus d'argent que je n'en aurai jamais et je suis littéralement vieux, genre assez vieux pour avoir de l'argent», a écrit un autre.

«Les couches de ce gars-là valent plus cher que moi», a blagué un internaute.



Il a un peu raison, considérant que le couches en question portées par le petit Wave Set sont de la marque de streetwear deluxe Chrome Hearts. Nous n’avons pas été en mesure de trouver le prix exact des couches réutilisables en question, mais sur leur site, les choses coûtent cher.

«Aucune offense... mais je ne pense pas que les gens riches devraient gâter leurs enfants comme ça. Je veux dire, faites connaître à cet enfant la valeur de chaque cenne», s’est indigné un autre.

La prochaine fois, peut-être que de l’argent Monopoly (ou Canadian Tire) pourrait faire pareil...

