Les New-Yorkais veulent vendre leur maison au plus vite à cause des feux de forêt au Canada

L’épais brouillard, le ciel orangé aux allures apocalyptiques et la piètre qualité de l’air en raison des feux de forêt auraient motivé de nombreux New-Yorkais à résidents à quitter la ville le plus vite possible.

Les recherches Google «sell my home fast» et «sell my house fast» (vendre ma maison rapidement) auraient en effet bondi respectivement de 2504% et 2147% mercredi, selon une analyse de la société d’entreposage américaine FindStorageFast.

Les recherches contenant les termes «sell my house» (vendre ma maison) et «sell house» (vendre maison) ont pour leur part quadruplé dans la région, rapporte FondStorageFast.

Reste à voir si ces recherches se traduiront par une hausse des résidences sur le marché.

«Ce sera intéressant de voir si cette hausse se traduira par une réelle augmentation des inscriptions et des ventes et ce que ça pourrait signifier pour le marché de l'immobilier de New York à long terme», a affirmé D'Arcy Hunter, PDG de FindStorageFast.

Selon le site web immobilier Zillow, le prix moyen d'une maison à New York est d’environ 650 000$ américains (885 000$ canadiens), alors qu’un loyer médian est de 3650$ (4850$ canadiens) par mois.

Mauvaise qualité de l'air

Rappelons que mercredi dernier, New York avait la pire qualité de l’air au monde, avec un indice de 353 US AQI, selon le classement de la qualité de l’air et de la pollution de l’IQAir. La Grosse Pomme était suivie de près par Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Pas étonnant que les New-Yorkais ont également fait des recherches pour trouver un purificateur d’air, selon les données Google, avec une hausse de popularité de 2418%.

La situation s’est toutefois quelque peu rétablie depuis. New York occupe actuellement le 28e rang du classement, derrière Toronto à la 21e place, également incommodée par les feux de forêt.

