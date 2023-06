Pour 200$, une startup japonaise pourrait démissionner à votre place

Partager







Vous êtes du genre à stresser lorsque vient le temps de donner votre démission à votre patron? Eh bien, au Japon, une startup pourrait le faire à votre place, pour moins de 200$ .

C'est l’entreprise Exit qui offre aux Japonais honteux de quitter leur job de démissionner à leur place pour 20 000 yens japonais, soit 191$ canadiens. Le cofondateur, Toshiyuki Niino, a eu l’idée après avoir lui-même eu de la difficulté à quitter un emploi.

«Quand vous essayez de partir, les patrons vous font culpabiliser», a déclaré Niino à Al Jazeera, qui a confié avoir vécu une période difficile après cette démission.

Grosso modo, Exit contacte l’employeur de son client et l’informe en bonne et due forme que ce dernier quitte l’entreprise. Le salarié évite ainsi la confrontation avec son ou ses supérieurs et toute l'anxiété qui vient avec.

Une aide qui est la bienvenue

Depuis six ans, plus de 10 000 demandes de démission ont été soumises à Exit. La grande majorité des clients: des hommes dans la vingtaine, selon Toshiyuki Niino.

«Habituellement, ils ne disent pas [à leur patron] la vraie raison pour laquelle ils voulaient quitter leur emploi», mentionne-t-il. En passant par Exit, l’employé qui quitte son job donne toutefois son honnête opinion sur les raisons qui l’ont poussé à partir.

La culture du travail en cause

Jusqu’au tournant des années 2000, le Japon était reconnu pour sa culture du travail punitive encourageant notamment les heures et la fidélité envers son employeur.

Même si la culture du travail est en train de changer, le Japon est l'un des pays de l'OCDE avec la plus grande proportion de salariés qui travaillent plus de 60 heures par semaine.

Dans les années 1970, le terme «Karoshi» a même vu le jour. Il fait référence à la mort due au surmenage professionnel.

En 2019, un Japonais travaillait en moyenne 12,4 ans pour un même employeur, selon le gouvernement du Japon. La moyenne au sein de l’OCDE est de dix ans.

