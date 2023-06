Rafaël Harvey-Pinard a fait une liste de lecture de ses chansons québécoises préférées et il a du goût

Partager







Le fougueux attaquant du Canadien Rafaël Harvey-Pinard a présenté une liste de ses classiques d’ici favoris, juste à temps pour la Saint-Jean-Baptiste.



«Bientôt, ce sera l'heure des road trips en famille, des journées au bord de la piscine et des soirées près du feu, entre amis, avec une tite frette. Et, rendu là, on fera jouer la liste de lecture du Saguenéen Rafaël Harvey-Pinard, le volume dans le tapis», a indiqué le Tricolore sur son site internet.

Il n’a pas été difficile pour le #49 du Bleu-Blanc-Rouge de compiler ses grands succès préférés de la musique québécoise parce qu’il en mange, paraît-il.



«J'écoute beaucoup de musique québécoise», a raconté le Saguenéen aux responsables des communications des Glorieux.

Parmi les artistes qui figurent sur la liste de lecture d’RHP, on dénote FouKi, Kaïn, Loco Locass, Bob Bissonnette, Mes Aïeux et surtout Les Cowboys Fringants, qui sont son groupe préféré.



Le visuel de la liste reprend d’ailleurs la pochette de leur album La Grand-Messe, paru en 2004.

Trois pièces issues de trois albums différents, de trois époques différentes, de nos lgéendaires cowboys ponctuent la compilation, soient: Le Shack à Hector, Les étoiles filantes et L’Amérique pleure.



Harvey-Pinard a des goûts vraiment éclectiques, lui qui aime autant la chanson Pour mon pays de Sir Pathétik qu’Et Cetera de Gabrielle Destroismaisons.

Il a même trouvé le moyen d’inclure l’inoubliable Provocante de Marjo.

Qui aurait cru qu’on aurait pu se fier à un joueur du Canadien pour mettre l’ambiance dans les partys de la St-Jean cette année?

Rafaël Harvey-Pinard n’a pas fini de nous étonner!

