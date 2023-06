Un nouveau jeu Sonic dévoilé [bande-annonce]

Partager







Un nouveau jeu Sonic the Hedgehog a été dévoilé jeudi dans le cadre du Summer Game Fest.

Sonic Superstars mélangera des éléments de jeu 2D à défilement horizontal avec des graphismes 3D. On pourra aussi profiter d’un mode coop avec les personnages Knuckles, Tails et Amy Rose.

Bande-annonce Sonic Superstars

Évidemment, Dr. Eggman est encore le méchant, mais le jeu offre quelques nouveautés, comme de nouveaux pouvoirs qu’on risque de découvrir dans les prochaines semaines.

Sonic Superstars sort cet automne sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC via Epic Games Store. Le jeu n’est toujours pas affiché sur la plateforme Steam, alors il est peut-être exclusif à Epic sur PC.