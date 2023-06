Dany Turcotte a fait une pas pire blague de drag queens

Partager







L’ancien fou du roi de Tout le monde en parle est un taquin notoire sur les réseaux sociaux.

Reconnu pour son sens de l’humour bien affûté, Dany Turcotte peut être cinglant lorsqu’il mélange blagounettes anodines et sujets d’actualité brûlants.

• À lire aussi: Dany Turcotte pulvérise Éric Duhaime et Anne Casabonne en répondant à un tweet vieux de 11 ans



Qui ne se souvient pas de la fois où il avait pulvérisé Éric Duhaime en répondant, 11 ans plus tard, à un gazouillis qu’il lui avait envoyé.



Ce vendredi, celui qui fut naguère membre du Groupe Sanguin a mis en ligne une publication Facebook qui nous rappelle qu’il ne vote probablement pas pour le Parti conservateur, que ce soit du Québec ou du Canada.



«Hier, à l‘Espace Go, j’ai rendu hommage à mon amie Marie Lise Pilote en interprétant son personnage de Lauretta Tanguay! Une très grande preuve d’amour!», a écrit l’humoriste et animateur de 58 ans.

«Je suis prêt pour aller lire des contes pour enfants dans les bibliothèques! 🤡»

Hier, à l‘Espace Go, j’ai rendu hommage à mon amie Marie Lise Pilote en interprétant son personnage de Lauretta Tanguay!... Publié par Dany Turcotte sur Vendredi 9 juin 2023

On espère que vous comprenez et qu’on n’a pas besoin de vous expliquer tout le contexte!



Dany, on te lève notre cannette de Bud Light!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s