On a passé une heure dans la file du restaurant L’Avenue

Partager







La file qui se forme la fin de semaine devant le restaurant de déjeuner L’Avenue est presque plus célèbre que le restaurant lui-même. Qui sont donc les valeureux qui se lèvent un matin avec la motivation d’aller attendre à la queue leu leu le ventre vide pour le repas le plus important de la journée? Je suis allée passer une heure à observer la file pour élucider ce mystère.

C’est une scène habituelle, le dimanche avant-midi, sur l’avenue du Mont-Royal piétonnisée. Les enfants qui courent, les vélos qui zigzaguent entre les nombreux marcheurs et la longue file devant L’Avenue.

Ce jour-là, à midi, la file d’une quinzaine de personnes qu’on entend discuter en anglais, en français, avec autant d’accents français que québécois, attire les commentaires des passants qui l’observent.

«Faire le line-up pour déjeuner? Jamais de la vie!», s’écrie un d’eux.

«T’attends une demi-heure dehors et une fois assis, t’attends encore pour ta bouffe, no way», glisse un autre à son ami.

La ligne fait partie intégrante de «l’expérience L’Avenue». Si elle peut faire fuir les plus pressés, elle est carrément un élément attractif pour d’autres.

Les touristes français

On remarque tout de suite un petit trio qui fait la ligne avec ses valises. Après leur déjeuner, Adrien et ses amis doivent se rendre à l’aéroport pour retourner en France, leur séjour d’une semaine à Montréal tirant à sa fin.

«On est passé devant hier et on a vu qu’il y avait une line, raconte Adrien. On s’est dit que ça voulait probablement dire que c’était bon.»

Les trois voyageurs ont quand même pris le temps de consulter leur Guide du routard, pour être bien certains que l’attente valait vraiment la chandelle.

«On s’attend à un bon petit-déjeuner copieux avant de passer toute la journée à l’aéroport», dit Adrien.

Ils sont finalement entrés (avec leurs grosses valises) après une attente totale de 45 minutes.

• À lire aussi: On est allé passer l’heure du lunch au Cinéma L’Amour

Le couple

C’est la dixième fois que Sandra et son conjoint viennent déjeuner à L’Avenue. Pas trop loin dans la file, ils jettent des regards réguliers à la porte, de peur que la serveuse ne revienne leur offrir une table alors que je leur parle.

«La première fois que nous sommes venus, c’était pour l’anniversaire de mon conjoint. On voulait faire quelque chose de spécial», me raconte-t-elle, en anglais, par-dessus la musique qu’on entend jusqu’à l’extérieur du restaurant.

C’est en cherchant sur Google Maps qu’ils avaient découvert l’endroit, mais c’est la qualité des plats qui les font revenir depuis, expliquent-ils.

L’été, ils n’ont aucun problème à faire la file. Mais l’hiver, ils viennent à L’Avenue seulement s’il n’y a pas de ligne, précise Sandra, qui s’avoue être une grande amatrice de resto déjeuner.

Après avoir comparé avec d’autres restaurants du genre, le couple a décrété que L’Avenue était leur préféré. Ils font l’effort de commander un plat différent à chacune de leur visite.

• À lire aussi: J’ai passé la nuit dans un labo du sommeil et voici comment ça s’est passé

Arrivés avant midi, les amoureux auront attendu une trentaine de minutes avant d’être appelés à l’intérieur.

À ce moment, une hôtesse a dû sortir pour discipliner la ligne qui menaçait de bloquer toute la rue piétonne. Sous ses instructions, la file s’enroule autour de la terrasse. Ceux qui attendaient se retrouvent ainsi à saliver devant les plats que les plus matinaux leur mangent sous le nez.

Le groupe d’amis

La file fait déjà presque la moitié de la rue en longeant la terrasse pleine lorsque Paul et ses trois amis arrivent. Paul est déjà venu une dizaine de fois, mais pour ses amis, c’est une première.

«C’est une institution montréalaise, lance-t-il. Autant tous les Français à Montréal vont te dire d’y aller, autant tous les Montréalais vont te dire que c’est un attrape-touristes, même si, secrètement, ils aiment aussi y manger.»

Ce sont des amis à lui qui lui ont fait découvrir le restaurant. Malgré le long temps d’attente, Paul assure que ça vaut la peine.

«C’est pas grave d’attendre, parce qu’on a beaucoup de choses à se raconter en attendant. Les portions sont très grandes et la déco vaut l’attente.»

Il n’en a pas dit plus, question de garder la surprise pour ses amis.

La générosité des portions, la décoration originale et la qualité du service à la clientèle sont les éléments positifs qui reviennent le plus lorsqu’on fait le tour des avis laissés sur Google à propos du restaurant fondé en 1994.

Le bruit et la musique trop forte à l’intérieur et, bien sûr, le temps d’attente dans la ligne et une fois attablé sont les éléments les plus communs des commentaires négatifs.

• À lire aussi: On a passé quelques heures avec Marco, l’homme derrière le mythique Vintage Parc

Malheureusement, l’enthousiasme de Paul et ses amis a perdu le combat contre l’appel de la faim. Arrivés un peu après midi, ils ont abandonné comme une bonne partie de la file d’attente avant d’être appelés l’intérieur.

À voir aussi