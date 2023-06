Rat Girl Summer: vivre sa vie comme un rat pour profiter de l’été

Partager







Le Hot Girl Summer n’est plus: place au Rat Girl Summer! On vous explique cette nouvelle tendance TikTok dont les lignes de conduite dicteront – ou pas – votre été.

En 2019, Megan The Stallion introduisait le Hot Girl Summer avec la sortie de son album Fever. Le concept est simple: faire la fête, passer du bon temps avec ses amies, ne pas se soucier de ce que les autres pensent et surtout être une bad bitch.

Il y a ensuite eu le Feral Girl Summer: un été où on se déchaîne sur de la musique house jusqu'à 7h du matin, où on survit sur les vodka sodas et où on déjeune avec du McDo au milieu de l’après-midi, comme le décrivait Mollie, une créatrice TikTok.

Mais ces temps sont révolus. L'heure est venue de prendre soin de nous, tout en continuant à faire la fête, évidemment. C’est l’idée de génie que nous partage @lolaokola à l’origine du Rat Girl Summer.

Sa première vidéo publiée il y a moins d’une semaine cumule déjà 2 millions de vues sur TikTok. Le mot-clic #ratgirlsummer en cumule pour sa part 4 millions.

Dans une deuxième vidéo, elle explique les fondements et les règles de ce nouveau mode de vie.

Il faut aller dehors

L’idée est de ne pas passer votre été sur votre sofa à scroller TikTok. En fait, vous n’avez le droit de le faire que deux jours par semaine, selon les commandements du Rat Girl Summer. Comme des petits rats, vous devez arpenter les rues de la ville.

Il faut manger, mais surtout apprécier ce que l’on mange

Dans votre assiette (ou au parc, pour un pique-nique), tout est permis: salade de pâtes, de pommes de terre, des sandwiches sur la plage et de la crème glacée en dessert.

«Grignoter nos petites collations. S'affamer pour être mince l’été, c'est fini!, insiste-t-elle. Mangez des repas nourrissants pour pouvoir faire des bêtises et semer le désordre.»

Tuer le malaise

Cet été, on essaie de nouvelles choses et on se fout de ce que les autres pensent.

«La partie de toi qui est embarrassée de faire certaines choses, tue-la immédiatement», lance la créatrice.

Il faut se laisser guider par sa créativité et sa spontanéité.

On ne réfléchit pas trop!

Le overthinking, c’est non!

«Vous pensez qu'un rat y réfléchit à deux fois avant de voler une pointe de pizza?», demande @lolaokola.

On doit donc suivre notre intuition, comme les rats. Des fois, vous prendrez la bonne décision, mais pas toujours. Au moins, vous aurez de bonnes histoires à raconter, mentionne la créatrice.

En résumé, pour Rat Girl Summer réussi, il faut profiter de l’extérieur, manger des choses qui nous font plaisir, ne pas laisser notre gêne nous dicter quoi faire et ne pas se poser 1000 questions.