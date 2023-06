[VIDÉO] Sarah-Jeanne Labrosse nous dévoile ses endroits préférés au Québec

Partager







C'est dans un réconfortant Tim Hortons que l'équipe de Silo 57 s'est entretenu avec la nouvelle porte-parole de la chaîne canadienne.

Celle qu'on connaît pour l'animation des émissions Révolution, Espaces et bien d'autres, Sarah-Jeanne Labrosse, s'est prêtée au jeu du questionnaire J'Irai où tu iras et partage aujourd'hui ses meilleures adresses à Montréal et dans les environs.

Où se trouve la meilleure poutine au Québec? Quel est l’endroit où elle aime s'arrêter sur la route? Pour quel restaurant serait-elle prête à faire de la route? Les endroits que fréquentent Sarah-Jeanne n’auront plus de secrets pour vous!

Visionnez la vidéo ci-haut pour tout savoir!

À l'occasion de la Saint-Jean Baptiste, Tim Hortons ramène, à compter du 12 juin, pour une durée limitée au Québec, ses gobelets pour boissons chaudes aux couleurs du Québec: bleus et blancs. Profitez d'une visite chez Tim pour mettre la main sur le beigne Régal aux cerises, dont les quantitées sont limitées.

