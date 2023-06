6 belles options d'hôtels dans le Sud pour les personnes qui détestent les tout inclus

Partager







Voici une belle opportunité de convaincre votre ami, votre blonde, votre famille ou votre chum de vous suivre dans un tout inclus.

Plusieurs s'entêtent à éviter les hôtels tout inclus, pensant qu'ils ne pourront pas y trouver une expérience unique et authentique. Eh bien, il est temps de revoir leur perception, car les hôtels tout inclus ont beaucoup évolué dans les dernières années et peuvent désormais répondre aux âmes les plus aventureuses.

C’est pourquoi on vous fait découvrir aujourd’hui une sélection d'hôtels tout compris remarquables, chacun adapté à un type de voyageur, garantissant une expérience de voyage inoubliable.

Voici donc 6 jolis tout inclus qui promettent de plaire aux personnes qui évitent généralement les tout-inclus.

1. Pour les amateurs de bien-être

Misez sur le Melia Punta Cana Beach Resort à Punta Cana, République dominicaine pour des vacances sous le signe du bien-être.

Si votre idée de vacances parfaites consiste à nourrir votre corps, âme et esprit, alors Melia Punta Cana Beach Resort est la destination ultime pour vous. Ce complexe a fait du bien-être sa priorité absolue, veillant à ce que chaque aspect de votre séjour favorise la détente et le ressourcement. Régalez-vous de cuisine saine et nourrissante, élaborée avec des ingrédients locaux, profitez d’espaces sereins et tranquilles pour la détente et la méditation, participez à des activités revigorantes telles que des cours de yoga sur la plage ou participez à des ateliers et événements axés sur la santé holistique. Et pour la totale, offrez-vous le luxe d'un spa haut de gamme, où des thérapeutes vous transporteront dans un état de béatitude avec leurs techniques expertes et leurs traitements revitalisants.

À partir de 1449$* pour une semaine

En savoir plus

2. Pour être au cœur de l’action

Direction Iberostar Grand Packard à La Havane, Cuba pour vivre au coeur de l'action.

Si vous êtes le type de voyageur qui se nourrit de l'énergie des villes, l'Iberostar Grand Packard, au cœur de La Havane, Cuba, est le choix parfait. Immergez-vous dans la riche culture cubaine, la musique vibrante et l'histoire captivante de cette ville. L'architecture de l'Iberostar Grand Packard est à couper le souffle, combinant élégance intemporelle et luxe moderne. Vivez au rythme de La Havane tout en vous offrant le confort et la commodité d'un hôtel tout compris.

À partir de 1519$* pour une semaine

En savoir plus

3. Pour les personnes qui veut découvrir une nouvelle destination

Vaut mieux choisir le Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa Resort à Carthagène, Colombie pour sortir de sa zone de confort!

Dreams Karibana vous offre la parfaite opportunité de découvrir une destination en vogue : la Colombie. Installé tout près de la vibrante ville de Carthagène, cet hôtel flambant neuf vous permet d'accéder facilement à la ville tout en profitant des conforts d'un complexe tout inclus luxueux. Avec Dreams Karibana, vous pouvez satisfaire votre soif d'aventure ou de relaxation tout en vous imprégnant de la culture locale, créant une expérience authentique et inoubliable.

À partir de 1879$* pour une semaine

En savoir plus

4. Pour les foodies invétérés

Les foodies auront le ventre bien plein et heureux au Paradisus La Perla à Playa Del Carmen, Mexique.

Cet hôtel tout compris remarquable compte plus de 20 restaurants exquis (!!!), garantissant que vos papilles gustatives seront constamment enchantées. Des cuisines internationales aux délicatesses locales, votre voyage culinaire sera tout simplement extraordinaire. Savourez des plats délicieux préparés par des chefs de renommée mondiale et offrez-vous les meilleurs vins et spiritueux. À Paradisus La Perla, vos désirs gastronomiques seront comblés.

À partir de 1999$* pour une semaine

En savoir plus

5. Pour les surfeurs en quête de luxe (et les personnes qui aiment les regarder)

Surfez les plus belles vagues au Secrets Bahia Mita Surf & Spa à Bahia Mita, Mexique.





L'hôtel est niché dans la région en plein essor de Bahia Mita, près de Puerto Vallarta, au Mexique. Cette retraite idyllique vous permet de chevaucher des vagues exaltantes juste devant l'hôtel tout en vous prélassant dans le luxe absolu. Avec ses équipements haut de gamme et ses logements somptueux, Secrets Bahia Mita est le paradis ultime pour les surfeurs qui apprécient les choses les plus raffinées de la vie. De plus, il est idéalement situé près des villes animées de Sayulita et San Pancho, facilitant les excursions d'une journée et l'exploration.

À partir de 2139$* pour une semaine

En savoir plus

6. Pour l'amoureux d'hôtels-boutique

Le Azura Beach Resort Samara à Samara, Costa Rica est beau sur toute la ligne.

Si vous êtes quelqu'un qui apprécie les expériences personnalisées et les hébergements exclusifs de type hôtel-boutique, ne cherchez pas plus loin : Azura Beach est fait pour vous. Cet hôtel intime, qui ne compte que 75 suites, offre un havre de paix tranquille au Costa Rica. Plongez-vous dans une multitude d'activités, des aventures palpitantes de surf aux randonnées revigorantes à travers des forêts tropicales luxuriantes. Ce qui distingue Azura Beach, c'est son engagement à proposer une pléthore d'excursions privées, garantissant un séjour vraiment sur mesure et exceptionnel.

À partir de 2349$* pour 1 semaine

En savoir plus

*Les prix sont valides au moment de la rédaction de cet article, mais peuvent varier.

Si vos envies de voyage se font grandissantes, sachez que jusqu’au 29 juin, Transat propose la promotion Réservez tôt et invite les voyageuses et voyageurs canadiens à réserver dès maintenant leurs prochaines vacances hivernales afin de profiter de plusieurs avantages.

