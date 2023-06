De la fumée jusqu’en Norvège: voici l’étendue des feux de forêt au Canada

Partager







C’est au tour des Norvégiens de recevoir de la fumée provenant des centaines de feux de forêt au Canada – et d’autres pays européens risquent d’être touchés. Voici, en images, comment les incendies qui font rage d’un océan à l’autre s’étendent à l’international.

L’Institut norvégien de recherche climatique et environnementale (NILU) a détecté la semaine dernière des particules provenant de la fumée des feux de forêt au Canada dans son atmosphère.

«Tant que les feux de forêt se poursuivent, on peut s’attendre à ce qu’une partie de la fumée atteigne la Norvège», a indiqué Nikolaos Evangeliou, chercheur à NILU.

Mais avant d’atteindre la Norvège, la fumée des feux a survolé le Groenland et l’Islande. Les particules de suie provenant des feux ont d’ailleurs pu se déposer sur la calotte glaciaire du Groenland, ce qui peut contribuer à «assombrir la surface, de sorte qu’elle absorbe davantage le rayonnement solaire et contribue au réchauffement de l’atmosphère», a précisé le NILU.

«Au cours des prochains jours, le nuage de fumée atteindra probablement des pays plus au sud de l’Europe», a ajouté le chercheur.

Moins pire qu’aux États-Unis

Les conditions météorologiques ont d’abord poussé la fumée des feux vers le sud, pour atteindre la côte est des États-Unis – allant de l’État de New York jusqu’à la Floride –, puis vers l’est en direction du vieux continent. La qualité de l’air était si mauvaise le mardi 6 et mercredi 7 juin que se promener à l’extérieur, dans la ville de New York, était l’équivalent de fumer six cigarettes. Dès le 7 juin, la fumée était perceptible en Norvège.

Heureusement pour les Norvégiens, la fumée qu’ils reçoivent contient moins de particules, ce qui n’est pas aussi dangereux pour la santé que le smog que Montréal ou encore New York ont connu.

«Ça signifie que nous pouvons voir la fumée sous forme d’une légère brume et peut-être percevoir une odeur de fumée. Mais le nombre de particules est si faible qu’il ne devrait pas entraîner de risques pour la santé», a poursuivi Nikolaos Evangeliou.

Le Canada brûle toujours

L’air pollué par la fumée des feux persiste sur une bonne partie du Canada, alors que des centaines de feux brûlent toujours au pays. Pour l’instant, les projections ne prévoient pas que les particules s’étendront trop loin des incendies.

Au 11 juin, on comptait 447 feux actifs au Canada, dont près de la moitié (219) étaient toujours hors de contrôle, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). De ceux-ci, 130 brasiers brûlaient au Québec.

Ce début de saison des feux est historique: dans la province, plus de 7500 km2 de forêt ont été touchés par les incendies, soit 340 fois plus que la superficie moyenne à pareille date des 10 dernières années.

– Avec des informations de l’AFP