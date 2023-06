Essai du MacBook Air 15 : le Mac qui manquait

Partager







Jusqu’ici, si vous vouliez travailler sur un ordinateur portatif MacBook d’au moins 15 pouces, vous deviez absolument acheter le MacBook Pro 16. Vous aviez alors droit à un grand écran, certes, mais aussi à un processeur M2 Pro de 12 cœurs, à un processeur graphique de 19 cœurs, à un écran jusqu’à trois fois plus lumineux que celui d’un MacBook Air et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, à quatre ports Thunderbolt, à un port HDMI et à des microphones haut de gamme.

Il n’y a rien de mal à avoir autant de puissance et des pièces d’une bonne qualité. Mais tout ceci a un prix : 3199$. Et à moins d’exercer certains métiers précis (comme du montage vidéo, par exemple), vous n’avez probablement pas besoin d’un appareil aussi performant.

Terminé le jour où vous deviez choisir entre un grand ordinateur Mac et une cotisation à votre REER : l’arrivée du MacBook Air 15, vendu à un prix bien plus raisonnable de 1749$, règle finalement ce dilemme.

Le grand frère du MacBook Air

Photo : Maxime Johnson Les MacBook Air 13 et MacBook Air 15.

Le nouveau MacBook Air 15 est pratiquement une copie conforme du MacBook Air 13 avec puce M2 lancé à pareille date l’année dernière (du moins de la configuration dotée de la version la plus puissante de la puce M2, celle vendue 1849$).

Il offre exactement la même fiche technique, comme un processeur identique, un écran de 500 nits avec des couleurs riches, un port de recharge MagSafe 3, deux ports Thunderbolt, 8 Go de mémoire unifiée (configurable à 16 ou 24 Go), la technologie Wi-Fi 6 et la même caméra web de 1080p.

Les seules différences sont en fait celles reliées à la taille. Sa résolution est par exemple plus grande (mais avec la même densité de pixels) et il est doté de six haut-parleurs plutôt que de quatre (ceux-ci sont puissants, mais on remarque rapidement que leur qualité est en deçà de celle des haut-parleurs du MacBook Pro 16). Son pavé tactile est aussi un peu plus gros.

Photo : Maxime Johnson Le MacBook Air 15 est doté d’un grand écran, mais son format est quand même assez petit pour entrer sans problème dans mes sacs.

Il est aussi évidemment plus large et plus lourd, mais d’à peine 270 grammes, soit le poids de quelques barres tendres oubliées dans le fond de son sac. La différence est toutefois considérable par rapport au MacBook Pro 16, qui est 5 mm plus épais que le MacBook Air 15 et qui pèse 640 grammes de plus (ou l’équivalent de 20 barres Dipps, si on tient à poursuivre cette douteuse comparaison).

Dans l’ensemble, j’aime beaucoup la taille du MacBook Air 15. Son format lui permet de rentrer dans tous mes sacs (oui, je l’avoue, j’ai une petite obsession pour les sacs à bandoulière), et les deux pouces d’écran de plus font une différence importante lorsque je veux travailler avec deux fenêtres ouvertes en même temps.

L’autonomie : la grande force des ordinateurs M2

Photo : Maxime Johnson Le MacBook Air 15 d’Apple est offert avec un chargeur de 35W assez faible, mais suffisant pour les besoins du Mac. Celui-ci est doté de deux ports USB-C.

Le MacBook Air 15 offre la même autonomie que le MacBook Air 13, selon Apple, soit jusqu’à 18 heures de lecture vidéo ou 15 heures de navigation Internet.

Pour avoir utilisé le MacBook Air 13 comme ordinateur portatif principal durant la dernière année, cette autonomie est, pour moi, la plus grande force des MacBook Air. Vous pouvez trouver des PC aussi minces et aussi élégants que les ordinateurs d’Apple. Mais vous ne pouvez pas en trouver qui sont à la fois aussi fins et qui durent aussi longtemps.

Pour donner une idée, dans une conférence comme le CES, qui dure du matin au soir, je laisse désormais mon chargeur à ma chambre d’hôtel, une chose que je n’aurais jamais osé faire auparavant. Pire encore : j’utilise le MacBook Air comme batterie externe pour mes autres appareils pendant la journée, comme mon téléphone. Une telle idée aurait été inconcevable il y a quelques années à peine.

Il est difficile de revenir en arrière une fois qu’on a été habitués à un tel luxe.

Assez puissant pour un Mac (mais le jeu pourrait changer la donne)

Photo : Maxime Johnson Le MacBook Air 15 d’Apple est assez puissant pour la grande majorité des utilisateurs.

La puissance du MacBook Air me convient aussi tout à fait jusqu’ici. Que ce soit pour faire un montage vidéo simple ou pour faire fonctionner des applications comme Photoshop, je n’ai jamais l’impression de faire de compromis avec l’appareil. Ce sera certainement différent pour certaines personnes, mais celles-ci sont plus l’exception que la règle.

Oui, on peut bien faire des tests pour montrer que le MacBook Pro est plus puissant, mais dans la vie de tous les jours, on ne voit pas vraiment la différence. Du moins, pas assez pour justifier un prix d’achat 1450$ plus élevé.

Il y a toutefois un petit bémol important à apporter ici. Le jeu vidéo sur Mac est sur le point de vivre une petite révolution, avec le lancement par Apple à la conférence WWDC d’un outil permettant aux développeurs de porter plus facilement qu’avant leurs jeux sur Mac.

La simplicité est telle qu’il faut probablement s’attendre à une véritable vague de nouveaux jeux au cours des prochains mois et des prochaines années.

Photo : Maxime Johnson Le MacBook Air 15 est considérablement plus mince et plus léger que le MacBook Pro 16.

Ici, la puissance plus grande du MacBook Pro 16, surtout par rapport au cœur graphique, pourrait faire une différence importante. Il faudra toutefois attendre un peu plus l’arrivée de ces titres pour voir comment les deux ordinateurs tireront leur épingle du jeu, et si le gain en performances justifiera cette fois-ci la différence de prix.

En attendant, le MacBook Air 15 est pour moi une belle surprise, qui risque de devenir l’ordinateur de choix pour de nombreux utilisateurs. Si j’étais un étudiant, par exemple, c’est probablement le modèle que j’achèterais pour la rentrée.

Le MacBook Air 15 avec puce M2 sera lancé mardi, pour 1749$ avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace disque, ou 1999$ avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace disque.