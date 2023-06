Le futur de Xbox (selon Xbox)

Partager







De Starfield à South of Midnight, pas moins de 27 jeux ont été présentés dimanche à la conférence Xbox Games Showcase, diffusée en ligne et en personne à Los Angeles, en marge de l’événement Summer Game Fest. Xbox a aussi profité de ce E3-qui-n’en-est-pas-un pour faire une mise à jour sur la marque et sur ce qui s’en vient pour elle, lors d’un événement réservé aux médias auquel Pèse sur start était invité.

Lancer quatre jeux Xbox Studios par année

« Nous voulons lancer au moins quatre nouveaux jeux par année », dévoile Matt Booty, responsable des studios Xbox Games Studios. L’affirmation est pour l’instant plus un objectif qu’une promesse, toutefois.

La quantité (et même dans certains cas la qualité) des jeux originaux Xbox a longtemps été le talon d’Achille de la plateforme, mais l’entreprise affirme avoir finalement tourné la page, notamment grâce à ses acquisitions des dernières années.

Plusieurs des jeux dévoilés dimanche, comme South of Midnight du studio montréalais Compulsion Games, et Clockwork Revolution du studio inXile, sont d’ailleurs directement le fruit de ces acquisitions. « Ce sont des jeux dont le développement a débuté après leur arrivée chez Xbox », note Matt Booty.

À l’heure actuelle, les jeux de Xbox Studios sont joués par plus de 150 millions de joueurs par mois, selon ce qu’a dévoilé l’entreprise dimanche.

Faciliter la prise de risque

L’un des échanges les plus intéressants de la discussion entre les différents dirigeants de Xbox présents au Xbox Games Showcase concerne la possibilité pour les développeurs de prendre des risques.

« Maintenant que nous faisons partie de Xbox, nous pouvons nous permettre d’être plus ambitieux et de prendre des risques qui auraient été trop gros pour nous quand nous étions indépendants », croit Todd Howard, directeur du studio Bethesda Game Studios et du jeu Starfield, qui s’annonce d’ailleurs comme l’un des jeux vidéo les plus ambitieux à ce jour, avec plus de 1000 planètes à explorer et une multitude de systèmes différents.

« Il faut que la prise de risques soit au cœur de notre identité si elle permet d’être plus créatif », note Matt Booty.

Photo : Maxime Johnson. Matt Booty, Sarah Bond, Todd Howard et Phil Spencer de Xbox.

Évidemment, l’envers de la médaille est toutefois que la prise de risque vient souvent avec son lot de problèmes techniques, ce que reconnait le dirigeant. L’entreprise a d’ailleurs mis en place différents moyens pour aider techniquement ses studios et les développeurs externes, comme un groupe d’experts avec des connaissances approfondies de la console qui peut passer d’une équipe à l’autre en fonction des besoins (ces derniers travailleraient d’ailleurs de près avec les développeurs de Starfield depuis les 18 derniers mois).

« Le studio The Coalition à Vancouver a aussi développé une expertise avec Unreal 4 et Unreal 5, qui est utilisé par de plus en plus de nos équipes, alors il représente une ressource importante pour elles », ajoute Matt Booty.

S’ouvrir à toutes les sources de revenus

L’industrie du jeu vidéo semble souvent miser gros sur les nouveaux modes de financement, comme les services par abonnement et les jeux gratuits à jouer.

Pour la responsable de l’expérience des créateurs Sarah Bond, il est toutefois essentiel de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. « C’est important de donner aux développeurs un large éventail de moyens pour connaître du succès économiquement », estime-t-elle.

Jeux qu’on achète une fois, jeux par abonnement, jeux gratuits à jouer : les développeurs doivent pouvoir utiliser les moyens qui leur conviennent. « On ne veut surtout pas qu’ils se sentent contraints d’adopter un modèle gratuit à jouer parce que tout le monde le fait, par exemple. Ils doivent pouvoir créer l’expérience qu’ils désirent », estime-t-elle.

Multiplier les façons de jouer

Xbox a annoncé lors de l’événement l’arrivée plus tard cette année de son service de jeux par abonnement PC Game Pass sur le service de jeux en ligne NVIDIA GeForce NOW. Les abonnés pourront donc jouer à leurs jeux sur des appareils peu puissants, comme un Chromebook ou une télé intelligente.

Les consoles sont toutefois toujours au cœur de la stratégie de l’entreprise, a tenu à préciser le responsable de Xbox Phil Spencer.

« Nous voulons offrir une grande variété de choix pour jouer aux jeux, mais nous savons que pour les joueurs Xbox, la console devant la grande télévision du salon est au cœur de l’expérience », note-t-il.

L’entreprise a d’ailleurs annoncé dimanche une nouvelle version de la console Xbox Series S, avec un plus grand disque SSD de 1 To, qui sera lancée le 1er septembre.