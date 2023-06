Un membre de la garde royale tombe sans connaissance et ses collègues continuent à parader comme si de rien n’était

Partager







Des images devenues virales montrent un soldat de la garde royale étendu au sol alors que le reste des membres de sa fanfare continuent à jouer de leur instrument.



Les répétitions en vue de la parade nommée Trooping the Colour se sont déroulées sous un soleil brûlant en fin de semaine dernière, en Angleterre.

Mais en raison de la chaleur accablante, plusieurs soldats assignés à la garde royale ont éprouvé des problèmes de santé, notamment en s’évanouissant.

C’est notamment le cas d’un militaire que l’on peut apercevoir sur des images devenues virales.

Sur celle-ci, on voit une fanfare jouer un hymne, alors que le pauvre homme repose au sol, sans connaissance, en tenant toujours son trombone dans ses mains.





Avec des températures ayant atteint les 31 degrés celsius, les membres de la garde royale souffrent particulièrement de la chaleur, eux qui doivent porter de lourds uniformes et des chapeaux de fourrure.

La parade Trooping the Colour, également connue sous le nom de King’s Birthday Parade, aura lieu le samedi 17 juin 2023 et a pour but, comme son nom l’indique, de célébrer l’anniversaire du roi.

Espérons, pour ces militaires, qu’il fera un peu moins chaud samedi prochain.

