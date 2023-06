Voici 5 apparts à louer près d’un métro à Montréal pour moins de 1000$ par mois

Partager







Vous êtes à la recherche d’un logement pour le 1er juillet? 24 heures a épluché pour vous des petites annonces pour dénicher cinq appartements situés près d’une station de métro à Montréal.

Côte-des-Neiges

5508, rue Légaré (H3T 1Z5)

800$ par mois

Il s'agit d'un studio entièrement rénové situé à six minutes de marches de la station Côte-des-Neiges, sur la ligne bleue. Le logement est près de nombreux commerces, comme le fameux Marché Jean-Brillant.

En plus d’être entièrement meublés, l’électricité, le chauffage et l’eau chaude sont inclus avec l’appartement.

Seul hic: la toilette est partagée avec les occupants des deux autres studios dans l’immeuble. La douche semble toutefois privée, selon les photos.

Voyez l'annonce ici.

Jean-Talon

7171, rue Chateaubriand (H2R 2L4)

850$ par mois

PHOTO Kijiji

Un autre petit studio est libre, cette fois-ci dans la Petite Italie, aux limites de La-Petite-Patrie et de Villeray, à un jet de pierre du métro Jean-Talon et du Marché Jean-Talon.

PHOTO Kijiji

Un petit muret sépare la chambre du reste de l’appartement, créant un peu d’intimité et un semblant de 2 1/2. L’appartement est meublé. Une buanderie est disponible dans l’immeuble.

PHOTO Kijiji

L’électricité, le chauffage et l’eau chaude sont inclus dans cet appartement «idéal pour un étudiant universitaire», indique l’annonce, mais les animaux ne sont pas permis.

Voici l'annonce ici.

Préfontaine

Rue Saint-Germain (H1W)

950$ par mois

PHOTO Kijiji

L’annonce n’indique pas grand-chose sur cet appartement situé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On sait toutefois que c’est un «charmant» 3 1/2 situé au deuxième étage d'un 5 plex.

PHOTO Kijiji

Rien est inclus avec le logement qui se situe sur rue «large avec arbres matures et balcon arrière». Certains animaux sont permis.

PHOTO Kijiji

Voici l'annonce ici.

Jolicoeur

5090, avenue Bannantyne (H4G 1G3)

800$ par mois

PHOTO Kijiji

Il s’agit du plus petit studio de la liste, avec – tenez-vous bien – 150 pieds carrés de surface habitable. Le chauffage et l’eau chaude sont inclus, tout comme le réfrigérateur et le four.

PHOTO Kijiji

À moins de 10 minutes à pied de la station Jolicoeur, le locataire pourra profiter de la rue Wellington, où tous les commerces et restaurants du quartier l’attendent.

Voici l'annonce ici.

Snowdon

5280, avenue Lacombe (H3W 1S4)

750$ par mois

PHOTO Kijiji

Ce cozy 2 1/2 est situé non seulement à cinq minutes de marche de la station Snowdon, au bout de la ligne bleue, mais également à une vingtaine de minutes du mythique Orange Julep, sur le boulevard Décarie.

PHOTO Kijiji

L’eau chaude, le chauffage, le four et le frigo sont inclus. L’appartement est non-fumeur et les animaux n’y sont pas acceptés. Le locataire devra se rabattre sur la buanderie du quartier.

PHOTO Kijiji

L’annonce, en anglais seulement, indique aussi que l’immeuble est tranquille et que l’appartement est situé à l’arrière.

Voici l'annonce ici.

