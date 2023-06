Ahuntsic : 10 000 tournesols pour changer un quartier

Partager







10 000 tournesols pousseront cet été sur un terrain vague de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, premier coup de pelle d’un projet de revitalisation du District Central, son secteur commercial longé par les autoroutes 15 et 40.

Le terrain municipal de six hectares où ces fleurs pouvant atteindre deux mètres de haut ont été planté jouxte l’Esplanade Louvain, un espace festif qui accueille, entre autres, les soirées musicales de l’entreprise Aire Commune.

Cette initiative vise à «requalifier le quartier», selon Jean-Philippe Vermette, directeur intervention au Laboratoire sur l’agriculture urbaine, l’organisme qui s’occupe du projet conjointement avec la Société de développement commercial du District Central et de la Ville de Montréal.

Selon M. Vermette, de plus en plus de projets immobiliers risquent d’amener de nouveaux résidents dans les environs de la rue Chabanel, avenue névralgique du quartier, d’où l’intérêt de verdir les environs et d’y créer des lieux de rencontre.

«On s’entend que le coin ici ce n’est pas un hot spot, c’est rare que les gens viennent dans le secteur Chabanel, affirme-t-il, à 17h il n’y a plus rien qui se passe. Donc c’est de voir si on sera capable d’avoir un nightlife ici.»

Il remarque que déjà plusieurs personnes habitent le quartier sans profiter d’une vie culturelle. Planter 10 000 tournesols est un point de départ pour rendre le quartier plus agréable, espère-t-il.

Dès l’an prochain, il est prévu que les graines récoltées sur les tournesols seront ensuite semées ailleurs dans le quartier, pour disséminer d’autres champs dans le secteur.

Selon les membres du Laboratoire sur l’agriculture urbaine que nous avons rencontrés lors de la plantation sur place, les semis de tournesols devraient fleurir de la fin juillet jusqu’au mois de septembre.