Gagnez un séjour pour deux dans un mini-hébergement chez Laö Cabines en Estrie

Juste à temps pour les vacances, Silo Voyage et Laö Cabines s’associent afin d’offrir à deux personnes chanceuses un séjour de deux nuits dans le mini-chalet de leur choix!

Situé au cœur des Cantons-de-l’Est, à Racine, Laö Cabines est une véritable oasis qui propose neuf refuges modernes au cœur de la forêt.

Olivier Langevin / Laö Cabines

Parmi les types d’habitations, il y a les cabines Blök et les cabines Vü, étalées sur deux étages avec de grandes fenêtres, ainsi que les cabines Lüv, pensées pour les amoureux en quête d’un petit cocon.

Construits sur pilotis, ces mini-chalets offrent tous un ou des lits douillets, une cuisinette équipée, le chauffage, une toilette au compost, un foyer extérieur et une terrasse où prendre un café ou un petit apéro au son des oiseaux.

Olivier Langevin / Laö Cabines

Un prêt-à-camper appelé L'Absolü est aussi proposé, ainsi que quelques terrains de camping.

Le domaine de Laö Cabines offre 4 km de sentiers de randonnée et il est bordé par le lac à Paul, où il est possible de de guetter les castors et de partir en planche à pagaie ou en kayak (en prêt sur place).

Olivier Langevin / Laö Cabines

L’endroit comprend aussi une zone spa sous les pommiers sauvages, avec deux jacuzzis et un tout nouveau sauna. Et parmi les autres nouveautés de l'été, on note un coin de télétravail avec wifi gratuit dans le pavillon d’accueil. De quoi passer un séjour loin de tout, mais sans manquer de rien!

Olivier Langevin / Laö Cabines

À gagner

Dans le cadre de ce concours, Laö Cabines offre un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans n’importe laquelle de ses habitations. Le prix est d’une valeur totale de 490$.

Pour participer

Pour participer, vous devez vous abonner aux pages Instagram de Silo Voyage et Laö Cabines, et inscrire en commentaire le nom de la personne qui vous accompagnera dans cette escapade écotouristique!

La personne gagnante sera contactée par l’équipe de Silo 57 le 21 juin 2023 et sera ensuite mise en communication avec Laö Cabines pour réserver son séjour.

Olivier Langevin / Laö Cabines

À propos du prix

Le prix n’a pas de date d’expiration.

La réservation doit être faite directement par téléphone auprès de l’équipe de Laö Cabines.

Les 2 nuitées doivent être réservées en semaine, du dimanche au jeudi inclusivement. Les fins de semaine (vendredis et samedis) sont exclues.

Le prix ne peut être ni transféré à une autre personne, ni monnayé, ni combiné à une autre promotion.

Citoyens du Québec seulement.

* Pour voir les règlements complets, c’est par ici.

* Ce concours est enregistré à la RACJ.