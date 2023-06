Josée Boudreault a eu un petit problème de cornet de crème glacée

Partager







L’animatrice devenue conférencière voulait simplement manger son carnet de crème glacée, mais les choses n’ont pas été si simples.



Lundi soir, Josée Boudreault a publié une vidéo pleine d’autodérision sur Instagram.

• À lire aussi: Josée Boudreault reprend notre mème sur la fille de Tony Accurso et c’est parfait



Sur les images, on peut la voir «beurrée» de crème glacée: elle en a sur le nez, sur la blouse et sur les jeans.



«Pas facile manger des cornets à la noirceur en auto. 😂», a écrit en légende celle qui fut naguère la toute première animatrice de l’émission Rire et délire, diffusée à TQS.



Dans la courte séquence filmée par son conjoint Louis-Philippe Rivard, on peut l’apercevoir dépitée face à cette balle courbe que la vie lui a envoyée, sous la forme d’une friandise glacée de chez Chocolats Favoris.



«J’ai un peu de pression parce que je fais ça vite, parce que lui attend la suite», dit-elle en pointant son chien, qui espère une chute imminente de crème glacée.

• À lire aussi: Jean-Sébastien Girard fait une blague louche sur Josée Boudreault, mais cette dernière la trouve drôle, donc tout est correct



Josée Boudreault avait été victime de deux ACV (un en 2016 et l'autre en 2017) qui ont passablement atteint son élocution.

Elle a cependant beaucoup de succès avec les conférences qu’elle anime avec son conjoint.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s