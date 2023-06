Le musée des illusions débarque (enfin) à Montréal

Partager







Après avoir conquis les plus grandes villes du monde (pensez New York, Paris, Milan, Zagreb, Toronto...), voilà que le Musée des illusions fait un arrêt dans la métropole québécoise.

• À lire aussi: 20 activités «pas plates» à faire à Montréal quand il pleut

Ouvert depuis le 10 juin 2023, l’endroit propose un parcours stimulant de plus de 70 expositions interactives qui mêlent kaléidoscopes, effets d’optique, hologrammes, jeux de lumières et pièces interactives qui viennent jouer des tours au cerveau.

Parmi les installations, retrouvez la salle inclinée où les géants deviennent hobbits et vice et versa. Le fameux tunnel à vortex risque, pour sa part, de vous faire perdre l’équilibre.

Mariant éducation et plaisir, le musée permet d’en apprendre plus sur les limites du cerveau: « Les installations sont basées sur la science, les mathématiques, la psychologie et l'art, ce qui permet aux visiteurs.euses d'en apprendre davantage sur les perceptions et le cerveau humain, mais de manière ludique et interactive », explique Michaela Radman, la propriétaire et conservatrice du Musée des illusions du Canada par voie de communiqué.

Les visiteurs s’improvisent créateurs de contenus durant le parcours, et c’est le but. Chaque installation permet de prendre des photos et de publier sur les réseaux sociaux. Vos amis seront ébahis!

Voici une activité à favoriser cet été dans le Vieux-Montréal!

• À lire aussi: Quoi faire en juin: 24 activités à inscrire au calendrier

Du lundi au dimanche, de 10h à 21h

Entre 20 $ et 26 $ par personne, selon l’âge

54, rue Saint-Antoine Ouest

Ne manquez pas ces vidéos:

s

s