 Les prénoms les plus inusités donnés au Québec en 2022 | 24 heures
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Les prénoms les plus inusités donnés au Québec en 2022

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C’est notre moment préféré de l’année!

Retraite Québec, l'institution gouvernementale qui répertorie tous les prénoms donnés aux nouveaux-nés québécois, a enfin publié sa liste annuelle des prénoms les plus populaires attribués en 2022.

• À lire aussi: Les prénoms les plus inusités donnés au Québec en 2021

• À lire aussi: Les prénoms les plus inusités du Québec en 2020

Mais au Sac de Chips, ce ne sont pas les William, Olivia et autres Noah qui nous intéressent.

Que nenni! Ce qu’on aime, nous, ce sont les prénoms originaux, rares, inusités et insolites.

Voici ceux qui ont retenu notre attention en 2022:

Filles

ADORABLE ELVINE MIOU

ALLEGRESSE

ARMONY

AVA-WONDER

BETSY FAVEUR

BLESSING

BRILLANTE

CHARITY

DIVINE-LOVE

DOUCE

DREAMLOVE

EVA SOUVENIR

FORTUNATE

GENEROSE

GOODNESS

HAPPY

HARMONIE

LEANE-ZENITUDE

LIBERTY

LOVELY PROMISES

LOVELY-ROSE

LUXE

REIGN PRINCESS-LOVE

SPLENDEUR 

SPLENDIDE

VICTOIRE 

SUPREME

Garçons

BEAU

BLESSED LOVE

GIFTED LOVE

GLOIRE

JOVIALE

SONTA LAPAIX 

SAMUEL GREATNESS 

Filles

ALASKA

ALMA

ARIZONA

DAKOTA

FIDJI

LOUISIANA

MALBAIE BERNARDINE

MYRABELLE LAFLECHE

OLYMPE

ORLY

PARIS

PHILIPPINE

​​PHOENIX

TOKYO

TOSCANE

Garçons

AMERICO

AMOS

AUSTIN

BROOKLYN

CHRISTOPHER-DORVAL

CHRISTOPHER-LYON

DAYTON

DENVER

HAMILTON

KINGSTON

MILAN

OKA

PARIS CHRISTOPHER

Filles

AMETHYSTE

ASTRA

AVERY FROST

BLOOM

DOVE

ECHO

EDELWEISS

EMERALD-JADE

FAUVE

LOTUS

MYRTILLE

NEPTUNE

OASIS

PRUNE

SUNNY

SUNSHINE

WINTER-ROSE

Garçons

FAUNE

LION

LOUP

Filles

ALISZ

ALYSONE

ANAROZE

ANGELYKA

ARYEL

BIVERLIE

BRYTHANIE

DENIZ

KASSEIDY

MAYGAN

MAYLODIE

Garçons

JAYK

KLEMENT

LOGHAN

MAVREK

MIGAEL

MYCHAEL

NICOLAAS

OLYVIER

THONY

TOMMA

TRYSTAN

ZACKHARRY

ZAKHAREE

ZAQUARY

Filles

AX-ELLE

ELI-ANN

LAURANCE-AEL

LAURE-ANNE

LEE-LOO

LEE-VYA

LOUP-ANN

MADDY-SUN

Garçons

ALEX-ANDRE

CHARLES-LEE

JAY-DEN

JAY-MEE

OAK-LEY

Filles

ALANIS

ANGELINA

JOLIE

ARIANA

ASHANTI

ASHLEY KATE

AVRIL

BECK

BILLIE-RAE

BOWIE

DUA

ENYA

FALLON

KENDALL

KYLIE

LENNON

LUDIVINE

LUNOU

MIKA

MILEY

Garçons

BOWIE

BRANDO

DENZEL

ELVIS

GEORGE MICHAEL

GILDOR

JANIS

JAY-Z

KEANU

L’REY 

OZZY

SHAGGY

TIGA

USHER

Filles

DAHMER

MARIE-MADELEINE

NIXON

RAELLE

Garçons

BREJNEV

CAPONE

Filles

ARROW

ELSA

MAFALDA

MILOU

MOANNA

Garçons

BLADE

DJANGO

NOVA

ODIN

ROBIN

ZÉMO

ZOHAN

Filles
ARTEMIS

BAMBA

BLAZE

BILAN

BOIVIN

BRIE

CYAN

EXODE

FANTA

HALO

KARTEL

KULTURE

LOBE

LUMINA

LYRIC

MACARENA

MAMEL

MAZE

MILA ZEPPELIN

MILKY

NICHE

POET

LOURDE ANNIE

Garçons

ALUCARD

ANSWER LUCKY

ARCKANGE NATHAN

AURIFÈRE

BOY

BRUIN

CHICOINE

CHRISTHYANS

CREW

DIESEL

EASTON-STARR

FLÈCHE-GENO

MAGIC

RIP

Filles

ANETTE

DOLORES

ESTHER

FRANCINE

GENEVIÈVE

GEORGETTE

LINDA

LUCIENNE

LUCILE

MANON

MARIE-EVE

MURIELLE

NATHALIE

Garçons

ALAIN

BERNARD

BOB

CLAUDE

DENIS

GÉRARD

JEAN-FRANÇOIS

JEAN-SÉBASTIEN

MAURICE

PASCAL

SYLVAIN

YVON

Filles

BRYAN

CAMERON

CEDRIC

CHRIS

CLAUDE

DAWSON

DYLAN

ELIOTTE

FELIX

LIAM

LOGAN

TOBY 

TRISTAN HEINRICH

STEVEN JUNIOR

Garçons

ANAELLE ANGELIE

AUDREY

Filles

JORDAN

KYRIE

Garçons

AMIDOU ISHAQ JORDAN

ANTHONY DAVIS

CARMELO

CURRY

IVERSON

JAMES JORDAN

KOBE

KYRIE

LAMAR

SHAQUILLE BARACK

ZION 

Filles

EA

LE

Garçons

MO

Filles

ADABELLE

AMSTERLINE

BELLATRICE

EMBERLY

ESEROGHENE

FLECHANNE

KIMILIE

LOUDWINNIE

MAXANDRE

MELANCY

MICLISSE

MORRIGANE

PRINCILLIA

Garçons

AMANI KYLIAN

ANGE KYLIAN MAEL

ANTHONY KYLIAN

EMMANUEL KYLIAN

KYLIAN

KYLIAN BRADLEY

KYLIAN CHARLES

KYLIAN LOUSSO

KYLIAN MAEL

KYLIAN MANUEL

KYLIAN MATEO

KYLIAN MEZIAN

KYLIAN SHALOM

KYLIAN THEO ZAYN

KYLIAN ZAMARI

Filles
ABBYGAEL

ABBYGAELLE

ABBY-GAELLE

ABBYGAIL 

ABIE-GAELLE

ABIGAEL

ABIGAELLE

ABIGAHEL

ABIGAIL

ABIGUELLE

ABYGAEL

ABYGAELLE

ABY-GAELLE

ABYGAIL

Garçons

ISAAC

ISAAK

ISAAQ

ISAC

ISACK

ISAK

ISSAC

IZAAK

IZAC

IZACK

IZAK

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