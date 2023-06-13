Les prénoms les plus inusités donnés au Québec en 2022
C’est notre moment préféré de l’année!
Retraite Québec, l'institution gouvernementale qui répertorie tous les prénoms donnés aux nouveaux-nés québécois, a enfin publié sa liste annuelle des prénoms les plus populaires attribués en 2022.
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Mais au Sac de Chips, ce ne sont pas les William, Olivia et autres Noah qui nous intéressent.
Que nenni! Ce qu’on aime, nous, ce sont les prénoms originaux, rares, inusités et insolites.
Voici ceux qui ont retenu notre attention en 2022:
Filles
ADORABLE ELVINE MIOU
ALLEGRESSE
ARMONY
AVA-WONDER
BETSY FAVEUR
BLESSING
BRILLANTE
CHARITY
DIVINE-LOVE
DOUCE
DREAMLOVE
EVA SOUVENIR
FORTUNATE
GENEROSE
GOODNESS
HAPPY
HARMONIE
LEANE-ZENITUDE
LIBERTY
LOVELY PROMISES
LOVELY-ROSE
LUXE
REIGN PRINCESS-LOVE
SPLENDEUR
SPLENDIDE
VICTOIRE
SUPREME
Garçons
BEAU
BLESSED LOVE
GIFTED LOVE
GLOIRE
JOVIALE
SONTA LAPAIX
SAMUEL GREATNESS
Filles
ALASKA
ALMA
ARIZONA
DAKOTA
FIDJI
LOUISIANA
MALBAIE BERNARDINE
MYRABELLE LAFLECHE
OLYMPE
ORLY
PARIS
PHILIPPINE
PHOENIX
TOKYO
TOSCANE
Garçons
AMERICO
AMOS
AUSTIN
BROOKLYN
CHRISTOPHER-DORVAL
CHRISTOPHER-LYON
DAYTON
DENVER
HAMILTON
KINGSTON
MILAN
OKA
PARIS CHRISTOPHER
Filles
AMETHYSTE
ASTRA
AVERY FROST
BLOOM
DOVE
ECHO
EDELWEISS
EMERALD-JADE
FAUVE
LOTUS
MYRTILLE
NEPTUNE
OASIS
PRUNE
SUNNY
SUNSHINE
WINTER-ROSE
Garçons
FAUNE
LION
LOUP
Filles
ALISZ
ALYSONE
ANAROZE
ANGELYKA
ARYEL
BIVERLIE
BRYTHANIE
DENIZ
KASSEIDY
MAYGAN
MAYLODIE
Garçons
JAYK
KLEMENT
LOGHAN
MAVREK
MIGAEL
MYCHAEL
NICOLAAS
OLYVIER
THONY
TOMMA
TRYSTAN
ZACKHARRY
ZAKHAREE
ZAQUARY
Filles
AX-ELLE
ELI-ANN
LAURANCE-AEL
LAURE-ANNE
LEE-LOO
LEE-VYA
LOUP-ANN
MADDY-SUN
Garçons
ALEX-ANDRE
CHARLES-LEE
JAY-DEN
JAY-MEE
OAK-LEY
Filles
ALANIS
ANGELINA
JOLIE
ARIANA
ASHANTI
ASHLEY KATE
AVRIL
BECK
BILLIE-RAE
BOWIE
DUA
ENYA
FALLON
KENDALL
KYLIE
LENNON
LUDIVINE
LUNOU
MIKA
MILEY
Garçons
BOWIE
BRANDO
DENZEL
ELVIS
GEORGE MICHAEL
GILDOR
JANIS
JAY-Z
KEANU
L’REY
OZZY
SHAGGY
TIGA
USHER
Filles
DAHMER
MARIE-MADELEINE
NIXON
RAELLE
Garçons
BREJNEV
CAPONE
Filles
ARROW
ELSA
MAFALDA
MILOU
MOANNA
Garçons
BLADE
DJANGO
NOVA
ODIN
ROBIN
ZÉMO
ZOHAN
Filles
ARTEMIS
BAMBA
BLAZE
BILAN
BOIVIN
BRIE
CYAN
EXODE
FANTA
HALO
KARTEL
KULTURE
LOBE
LUMINA
LYRIC
MACARENA
MAMEL
MAZE
MILA ZEPPELIN
MILKY
NICHE
POET
LOURDE ANNIE
Garçons
ALUCARD
ANSWER LUCKY
ARCKANGE NATHAN
AURIFÈRE
BOY
BRUIN
CHICOINE
CHRISTHYANS
CREW
DIESEL
EASTON-STARR
FLÈCHE-GENO
MAGIC
RIP
Filles
ANETTE
DOLORES
ESTHER
FRANCINE
GENEVIÈVE
GEORGETTE
LINDA
LUCIENNE
LUCILE
MANON
MARIE-EVE
MURIELLE
NATHALIE
Garçons
ALAIN
BERNARD
BOB
CLAUDE
DENIS
GÉRARD
JEAN-FRANÇOIS
JEAN-SÉBASTIEN
MAURICE
PASCAL
SYLVAIN
YVON
Filles
BRYAN
CAMERON
CEDRIC
CHRIS
CLAUDE
DAWSON
DYLAN
ELIOTTE
FELIX
LIAM
LOGAN
TOBY
TRISTAN HEINRICH
STEVEN JUNIOR
Garçons
ANAELLE ANGELIE
AUDREY
Filles
JORDAN
KYRIE
Garçons
AMIDOU ISHAQ JORDAN
ANTHONY DAVIS
CARMELO
CURRY
IVERSON
JAMES JORDAN
KOBE
KYRIE
LAMAR
SHAQUILLE BARACK
ZION
Filles
EA
LE
Garçons
MO
Filles
ADABELLE
AMSTERLINE
BELLATRICE
EMBERLY
ESEROGHENE
FLECHANNE
KIMILIE
LOUDWINNIE
MAXANDRE
MELANCY
MICLISSE
MORRIGANE
PRINCILLIA
Garçons
AMANI KYLIAN
ANGE KYLIAN MAEL
ANTHONY KYLIAN
EMMANUEL KYLIAN
KYLIAN
KYLIAN BRADLEY
KYLIAN CHARLES
KYLIAN LOUSSO
KYLIAN MAEL
KYLIAN MANUEL
KYLIAN MATEO
KYLIAN MEZIAN
KYLIAN SHALOM
KYLIAN THEO ZAYN
KYLIAN ZAMARI
Filles
ABBYGAEL
ABBYGAELLE
ABBY-GAELLE
ABBYGAIL
ABIE-GAELLE
ABIGAEL
ABIGAELLE
ABIGAHEL
ABIGAIL
ABIGUELLE
ABYGAEL
ABYGAELLE
ABY-GAELLE
ABYGAIL
Garçons
ISAAC
ISAAK
ISAAQ
ISAC
ISACK
ISAK
ISSAC
IZAAK
IZAC
IZACK
IZAK