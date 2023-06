Montréal aura droit à son propre festival de tacos, et on salive déjà

Partager







Avec une édition précédente datant de 2019, le Taco Fest est enfin de retour! Il sera possible de faire le plein de tacos du 2 au 4 septembre prochain à la Plage de l'Horloge du Vieux-Port. Découvrez ici tout ce qu'il y a à savoir.

Avec plus de 15 000 participants lors de la première édition en 2019, le Taco Fest renouvelle l'expérience cette année et il y a de quoi se régaler.

Pour fêter la bonne nouvelle, l'organisation promet une programmation palpitante qui rassemblera plus d'une trentaine de commerçants et leurs chefs afin de présenter le meilleur de la cuisine mexicaine.

Ce n'est pas tout! Il y aura également une programmation musicale, des jeux interactifs, des cours de danse... et bien sûr des tacos!

Du 2 au 4 septembre, les festivaliers pourront déguster plus de 150 tacos authentiques et/ou réinventés, rencontrer les chefs, apprendre à danser la salsa, savourer des enchiladas, des burritos ainsi que des churros en plus de participer à des ateliers culinaires, déguster des cocktails et plus encore.

Taco Fest

Du 2 au 4 septembre 2023

Au Quai de l'Horloge, Montréal

