Une mannequin trans pose seins nus devant la Maison-Blanche lors d'une célébration de la fierté

Une activiste et mannequin trans a créé un tollé en prenant la pose avec les seins nus devant le balcon de la Maison-Blanche. Juste avant, elle avait rencontré le président des États-Unis dans le cadre de célébrations du mois de la Fierté.

Sur Instagram, Rose Montoya, qui est âgée de 27 ans, a documenté son après-midi dans la cour du 1600 Pennsylvania Ave. Elle faisait partie d'une longue liste d’invités qui ont pu rencontrer Joe et Jill Biden.

Dans une discours, le président américain et la première dame ont affirmé que les membres de la communauté LGBTQ+ faisaient partie des personnes les plus courageuses et les plus inspirantes.

«C’est un honneur. Les droits des personnes trans sont des droits de la personne», a souligné Rose Montoya en serrant la main à Joe Biden.

Dans la publication Instagram, on peut ensuite voir l’activiste originaire de l’Idaho sauter devant le balcon Truman alors que le haut de sa robe est rabaissé, dévoilant ses seins. «Sommes-nous topless à la Maison-Blanche?», lance alors la personne qui filme.

La communauté queer insultée

Si le geste de Rose Montoya a été qualifié de courageux par certains, il a été critiqué par d'autres.

«Le niveau d’irrespect est dégoûtant. Tout était bien jusqu’à ce que tu sois topless. Pas de classe», a commenté une internaute.

Plusieurs alliés et personnes trans ont également reproché à l’activiste de nuire à la cause des communautés LGBTQ+, alors que des lois anti-trans sont adoptées dans plusieurs États conservateurs.

«Tout l’accent sur l’évènement s’est tourné vers toi. Je suis désolé de te dire ça, car je te supporte vraiment et je t’admire, mais en tant que membre de la communauté LGBTQ+, je suis attristé que ça n’ait fait qu’alimenter les conservateurs pour répandre le mensonge selon lequel nous ne sommes rien de plus que des déviants sexuels», a regretté un autre.

«C’est une belle façon de ramener la communauté trans 50 ans en arrière et d’assurer le manque de respect pour la communauté. Bien joué», a écrit une femme.

«Free the nipples»

Rose Montoya a répondu aux personnes qui l'ont critiquée.

«Être seins nus à Washington est légal, et je soutiens pleinement le mouvement Free the nipples, a-t-elle déclaré. Pourquoi ma poitrine est-elle maintenant jugée inappropriée ou illégale quand je la montre? Tout ce que vous faites, c’est affirmer que je suis une femme.»

Elle explique également avoir caché ses seins nus avec ses mains pour la «jouer safe» et ne pas tomber dans la vulgarité.

