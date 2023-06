7 conseils si vous prévoyez aller télétravailler dans un autre pays

Partager







Connaissez-vous le «workation»? C’est de travailler, tout en continuant de voyager. Le phénomène, baptisé «tracances» en français, est de plus en plus populaire avec le télétravail qui s’est imposé depuis la pandémie. Mais ne fais pas du «workation» qui veut. Voici 7 conseils si vous avez envie de l’essayer.

1- Être bien accompagné

On a généralement l’habitude de voyager avec un ami ou un membre de sa famille. Mais lorsqu’il est question de partir pour travailler, le moins de distractions est le mieux.

Si vous partez accompagné, choisissez une autre personne qui fait aussi du télétravail et qui aura un horaire semblable au vôtre. Sinon, assurez-vous que la personne qui vous accompagne est sensible à votre réalité.

Prenons l’exemple de Gabrielle, avec qui 24 heures a jasé. Celle qui travaille en planification stratégique et analytique a visité l’Espagne avec une amie qui ne travaillait pas, mais qui est partie avec elle en sachant qu’elle passerait une bonne partie du voyage seule.

2- S’imposer une discipline

Même s'il était parfois difficile pour Gabrielle de rester devant son ordinateur – surtout qu’il s’agissait de son premier voyage en Europe –, elle s’est imposé une discipline de travail et elle n’y a pas dérogé.

«Il faut avoir de l’autodiscipline sharp, parce que ça peut être dangereux», mentionne la jeune femme de 27 ans.

La distance et le beau temps peuvent toutefois aussi servir de motivation, souligne-t-elle. «Avec l’hiver, mon moral est down. En voyage, au soleil, je complétais des trucs sur ma checklist que je n’avais pas fait, j’allais courir le matin...»

3- Choisir sa destination

Il peut être plus facile de faire du «workation» dans un endroit qu’on a déjà visité, mentionne Gabrielle. La Floride serait ainsi une destination parfaite de télétravail. Comme elle y est déjà allée, les tentations de partir à l’aventure seraient moins grandes.

«La Floride, c’était le gros soleil et la belle météo. Je veux fuir l’hiver et pouvoir me faire chauffer la couenne», explique-t-elle.

4- Avoir accès à bonne connexion internet

Sans une bonne connexion internet, ce sera difficile de travailler. Assurez-vous donc de la qualité du wifi dans les auberges de jeunesse ou les hôtels que vous prévoyez visiter.

Vous pouvez aussi trouver des cafés, des restaurants ou des espaces de coworking où la connexion internet est bonne.

5- Organiser son horaire

Peu importe où vous serez, vous devrez suivre votre horaire de travail du Québec. N’oubliez donc pas de vérifier le décalage horaire avant de partir.

Dans le cas de Gabrielle, elle avait 5 heures d’avance sur le Québec. Pour pouvoir être en poste en même temps que c’est collègue, elle travaillait donc de 13h à 21h.

«La productivité a été affectée en comparaison à quand je télétravaillais de la Floride. Je pense que le décalage horaire a affecté ma productivité grandement. De 7 à 9h du soir, je n’ai pas envie de faire grand-chose», confie-t-elle.

6- Avoir le matériel nécessaire pour travailler

Avant de partir, assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire et d’avoir accès à tous vos logiciels ou programmes pour bien travailler.

Pour Gabrielle, qui travaille pour une entreprise privée, il n’était pas possible d’utiliser un réseau internet public: elle devait absolument avoir une connexion privée.

Elle craignait aussi de se faire voler son matériel de travail, qui ne lui appartient pas. Elle a prévu ses déplacements en conséquence, en louant une voiture, par exemple.

D’ailleurs, si vous voyagez en transport public avec du matériel de bureau, ne les quittez pas des yeux. Un accident est vite arrivé.

7- Prévoir des vacances

Si vous allez travailler dans un pays où vous n’avez jamais mis les pieds, pourquoi ne pas en profiter pour vous offrir une ou deux semaines de vacances en arrivant ou avant de revenir au pays.

C’est ce qu’a fait Gabrielle, qui a pris une semaine de vacances après en avoir télétravaillé en Espagne.

Une fois qu’on sait tout ça: les «tracances», est-ce que ça en vaut la peine?

Pour Gabrielle, il n’y a aucun doute: le jeu en vaut la chandelle!

«Je dirais aux gens intéressés de le faire, affirme-t-elle. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, mais je n’ai aucun regret. Je vais le faire encore en Floride l’année prochaine.»

Elle souligne d’ailleurs que de nombreux employeurs ont mis en place des politiques de télétravail à distance depuis la pandémie et qu’il ne faut pas hésiter à s’en prévaloir.

«Si on n’en fait pas usage, ces politiques vont devenir désuètes», insiste-t-elle.

