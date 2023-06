Attendez-vous à plus de turbulences en avion à cause de l'air se réchauffe

Partager







Les avions ont subi davantage de turbulences dans les 40 dernières années à cause des changements climatiques et, à mesure que ceux-ci vont s’accentuer, le ciel va continuer à s’agiter, démontre une nouvelle étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters.

Le type de turbulences particulièrement affecté par les changements climatiques est celle en air clair, qui n’est donc pas visible et qui est causé lorsque deux courants-jets se déplaçant à différentes vitesses se rencontrent.

Entre 1979 et 2020, le nombre d’heures de turbulences sévères par année dans l’Atlantique Nord, l’une des routes aériennes les plus fréquentées, a bondi de 55%, passant de 17,7 heures à 27,4 heures, estiment les chercheurs de l’Université Reading, au Royaume-Uni, à l’origine de l’étude.

Les turbulences légères ont, quant à elles, augmenté de 17%, passant de 466,5 heures à 546,8 heures par année au cours de la même période.

«Après une décennie de recherches montrant que le changement climatique augmentera les turbulences en clair à l’avenir, nous disposons maintenant de preuves suggérant que cette augmentation a déjà commencé», indique Paul Williams, spécialiste de l’atmosphère et l’un des co-auteurs de l’étude.

Si l’Atlantique Nord et les États-Unis ont connu les plus fortes augmentations de turbulences, les routes aériennes au-dessus de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Atlantique Sud ont aussi vu des hausses significatives, souligne l’étude.

Le CO 2 en cause

C’est que le réchauffement de l’air lié à une hausse des émissions de CO 2 «augmente le cisaillement du vent dans les courants-jets, ce qui renforce les turbulences en air clair», écrivent les chercheurs.

«Les turbulences rendent les vols cahoteux et peuvent parfois être dangereuses», note Mark Prosser, chercheur et également co-auteur de l’étude. «Chaque minute supplémentaire passée à traverser des turbulences augmente l’usure de l’avion, ainsi que le risque de blessures pour les passagers et les agents de bord.»

Les turbulences coûteraient entre 150 et 500 millions de dollars américains annuellement à l’industrie de l’aviation, et ce, aux États-Unis seulement. «Les compagnies aériennes devront commencer à réfléchir à la manière dont elles géreront l’augmentation des turbulences», estime le chercheur.

«Nous devrions investir dans des systèmes améliorés de prévision et de détection des turbulences, afin d’éviter que l’air plus agité ne se traduise par des vols plus difficiles dans les décennies à venir», ajoute Paul Williams.

