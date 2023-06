«C’est trop important, le français»: Serge Fiori a refusé une fortune pour traduire «L’Heptade» en anglais

Partager







Invité à Sucré Salé, le musicien Serge Fiori a livré une entrevue forte en émotions à Mélanie Maynard.

Après avoir abordé le sujet de la dernière entrevue accordée par Michel Côté, un souvenir qui a visiblement secoué le fondateur d’Harmonium, l’entretien a pris une tournure plus nostalgique lorsque que Maynard a posé une question concernant chaque album de la mythique formation à Fiori.

Au sujet de du premier album, intitulé tout simplement Harmonium, Fiori a déploré avoir dû l’enregistrer à Toronto, lui qui est un fervent indépendantiste québécois.



«Le gars était tellement gueurlot quand on est rentrés dans le bureau, je pense qu’il aurait signé une vache», s’est rappelé avec amusement le chanteur et guitariste.

Concernant le second disque, Si on avait besoin d'une cinquième saison, Fiori a confirmé que c’est bien Judi Richards qu’on entend sur la pièce Histoire sans paroles.



«On était tous en amour avec elle», a précisé le musicien pas tellement parmi tant d’autres.

Finalement, lorsque Mélanie Maynard l’a interrogé sur L’heptade, elle lui a demandé: «On m’a dit que tu as une offre d’un million de dollars pour le traduire en anglais et t’as dit: “No. Thank You.”...Regrettes-tu?»

«No way. J’aurais jamais fait ça. C’est trop important, le français...Trop important», a expliqué le légendaire chanteur et guitariste d’Harmonium, qui n’a aucun regret.



L’animatrice a conclu l’émission de belle façon, en disant: «Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter?»

