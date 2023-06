On a visité une ghost kitchen qui contient 5 «restos» à Montréal

Partager







Le nombre de restaurants virtuels a explosé pendant la pandémie pour nourrir tous ces clients affamés bloqués à la maison. Le retour à la vie normale n’a pas mis fin à ces restos qui n'existent qu'à travers les apps de livraison, au contraire. 24 heures s'est rendu dans une ghost kitchen de Montréal pour en comprendre le fonctionnement.

«Chaque semaine, on voit 50 à 60 nouveaux restaurants sur les plateformes de livraison», estime Chadi Charchafji, cofondateur de Ghost Kitchen 9. C’est le signe que les cuisines fantômes se multiplient à Montréal, selon lui.

Les prédictions lui donnent raison. Les Uber Eats, SkipTheDishes et DoorDash de ce monde se portent bien. Le chiffre d’affaires de l’industrie mondiale de la livraison de repas devrait doubler entre 2020 et 2027, selon Statista. Et les ghost kitchen sont une façon économique, pour des entrepreneurs, d'exploiter ce filon.

Dans ce nouveau monde, les restaurateurs s'occupent de préparer les plats et de bien optimiser leur présence sur les plateformes de livraison. Ces dernières gèrent les achats, les paiements et la livraison. Pas d'accueil, de salle à manger ou d'équipe de service à gérer.

Un cuisinier pour cinq restaurants

Avec ses associés, Chadi Charchafji a ouvert une ghost kitchen dans un local sur l'île de Montréal pendant la pandémie. Il y gère cinq marques. Si l’une propose des french tacos, l’autre offre de la poutine ou du poulet grillé.

Photo Axel Tardieu Le chef de Ghost Kitchen 9, à Montréal, utilise des ingrédient similaires pour concocter différents menus.

«Les plats sortent tous de la même cuisine avec un seul chef aux commandes. S’il y a beaucoup de commandes, on en fait venir un deuxième», explique-t-il. Le vendredi et les week-ends, l’activité est à son maximum. «On a 300 à 400 commandes par semaine.»

Dans sa cuisine virtuelle, ce sont les tablettes électroniques qui dictent tout. À côté du chef, on en compte 14. Une commande peut s’y afficher à tout moment.

«On s’est lancé avec une cuisine fantôme parce que c’est moins cher pour débuter. C’est moins risqué. Un vrai restaurant demande beaucoup plus d’investissements.»

Pas de staff à payer

La hausse des prix des denrées alimentaires, des loyers et des salaires inciteraient les entrepreneurs à ouvrir des cuisines fantômes.

«Nous avons moins de personnel à payer puisque nous n’avons pas de vaisselle à laver ni de service en salle. Il n’y a que la cuisine. C’est beaucoup plus simple à gérer qu’un vrai restaurant», explique Hussam Sumaya, vice-président des opérations chez Ghost Kitchen 9, aussi copropriétaire d’autres établissements où il compte bien implanter le concept des cuisines fantômes.

Photo Axel Tardieu Chadi Charchafji, à gauche, et Hussam Sumaya, à droite.

Grâce à internet, des entrepreneurs peuvent donc oeuvrer derrière plusieurs noms de restaurants virtuels, pour plaire à un plus grand nombre de clients. Avec différents menus, les chances d’obtenir une commande sont aussi plus grandes.

«Les utilisateurs cherchent seulement sur la première ou la deuxième page des applications», analyse Chadi Charchafji. D'où l'intêret de multiplier ses apparitions avec plusieurs marques.

Comme Amazon a révolutionné le marché de détail, les applications de livraison bouleversent celui de la restauration.

Photo Axel Tardieu Selon l'Université Dalhousie, les Canadiens ont commandé pour 4,7 milliards de dollars de repas en 2019, dont près de 1,5 milliard en utilisant une application de livraison.

Plus facile pour se lancer

À Montréal, l’entreprise Q-ZN a même trouvé la bonne idée pour surfer sur le succès des ghost kitchens. Depuis 2021, Jason Nushmas et ses associés louent 16 cuisines dans un immeuble aménagé pour les livraisons et les commandes à emporter.

Contre 4300 dollars par mois, n’importe qui peut y lancer son restaurant virtuel. «Une seule de nos cuisines est libre en ce moment», dit-il.

Jason Nushmas assure que les cuisines fantômes sont l’avenir. «C’est tellement difficile de trouver du personnel, les 18-35 ans adorent commander en ligne et l’hiver canadien pousse les gens à manger de chez eux», résume-t-il.

Instagram Qzninc L'entreprise Q-ZN offre des espaces de cuisine.

Des clients mal informés?

Sur les apps, derrière le flot de menus allant de la pizza aux sushis, le consommateur ne sait pas nécessairement s’il commande d’une cuisine fantôme ou d’un restaurant traditionnel.

Est-ce un manque de transparence? Non, selon Jason Nushmas. «Ces cuisines ne sont pas secrètes. Ce sont juste des opérations plus petites. Ça n’intéresse pas les clients qui veulent seulement de la bonne nourriture.»

Martin Vézina, de l’Association Restauration Québec, n’y voit pas de problème non plus. «C’est souvent un restaurant qui utilise ses cuisines pour faire une autre marque plus adaptée aux repas à emporter, estime-t-il. Les ghost kitchens, c’est un phénomène encore marginal.»

Le vrai défi des restaurants virtuels est leur dépendance aux plateformes de livraison qui leur prennent environ 25% de commission par commande. «C’est énorme», réagit Hussam Sumaya de Ghost Kitchen 9. «C’est pour ça qu’on a décidé de convertir Philippes, une de nos marques, en un restaurant avec une salle qui aidera à équilibrer les finances.» L’emplacement, qui a ouvert en mai, est sur la rue Sainte-Catherine.

Les clients verront sûrement un ballet de livreurs passer devant leur table, puisque la cuisine s’occupe également de quatre autres marques. Sur Google Maps, la transparence n’est pas encore là. Seules deux marques sont répertoriées à cette adresse. «C’est prévu», promet Hussam Sumaya.

