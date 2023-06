Salon VivaTech: l'inventeur du Flyboard récidive avec le «scooter des airs»

Partager







Franky Zapata, le français déjà à l'origine de véhicules volants extravagants, présente l'Airscooter, un aéronef hybride électrique offrant des sensations et des performances uniques en son genre. Des premiers vols sont prévus aux États-Unis dès 2024.

C'est au salon Viva Technology, qui a ouvert ses portes ce mercredi 14 juin, que Zapata a dévoilé ce nouvel engin volant monoplace particulièrement ambitieux.

Photo fournie par Courtesy Zapata© L'Airscooter est le dernier projet très ambitieux de Franky Zapata.

Avec cet engin, Zapata promet en effet une expérience incroyable. Aux États-Unis, en tant qu'aéronef ultraléger, il n'y aura pas besoin de posséder une licence de pilote pour en profiter, la plupart des commandes étant assistées par ordinateur pour optimiser la sécurité. Néanmoins, une petite formation restera nécessaire avant d'en prendre les commandes.

Photo AFP

Pour le moment, Zapata vise donc le marché américain et compte proposer, dès 2024, des premières informations et vols récréatifs, en Arizona où sera prochainement inauguré son premier « flight center ». L'idée est aussi à terme de décongestionner les grandes villes. Avec l'Airscooter, vous pouvez par exemple espérer rallier Santa Monica à Long Beach en dix minutes seulement, contre deux heures par la route.

La vitesse de croisière de l'Airscooter devrait être de 80 km/h, avec une possibilité d'atteindre les 100 km/h en pointe. Sa charge sera limitée à 120 kg, mais il pourra voler pendant un peu plus de deux heures. Cette prouesse est due à son système de propulsion hybride, qui associe des moteurs thermique et électrique. Il lui offre une autonomie record pour ce type d'appareil, là où le tout électrique a du mal à dépasser les vingt ou trente minutes de vol. A noter que ce système lui permet aussi de gagner en poids et par conséquent en performances. Au final, ses émissions seraient comparables à celles d'une voiture particulière.

Reste maintenant à obtenir les autorisations de survol des autorités locales, aux États-Unis mais aussi en Europe et partout dans le monde, ce qui ne sera pas le moindre des défis de Zapata.