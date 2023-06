11 photos du parc Belmont, le mythique parc d’attractions qui ouvrait à Montréal il y a 100 ans

Partager







Fermé depuis 1983, le célèbre parc Belmont aurait célébré son 100e anniversaire. Pour l'occasion, on remonte dans le temps pour faire découvrir (ou redécouvrir) cet ancien parc d’attractions.

Dans les années 1920, les Montréalais à la recherche de sensation forte avaient l'embarras du choix, avec le parc Belmont, qui était situé sur l’actuel territoire de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, et le parc Dominion, dans Longue-Pointe, qui a fermé en1937.

On reconnaissait le parc Belmont par son entrée aux grandes tours blanches, qui ont peu changé au fil des ans.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec, via les Fonds La Presse

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec Deux militaires en uniforme du «Canadian Women Army Corps» (C.W.A.C.) dans un manège du parc Belmont, en juillet 1944.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Le parc Belmont était un endroit de choix pour les jeux d’adresses, les pique-niques, les salles de danse et les manèges à sensation forte, qui étaient déjà populaires aux États-Unis. Les visiteurs pouvaient aussi se promener sur le bord de la rivière des Prairies.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec, via les Fonds La Presse

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec, via les Fonds La Presse

Si les montagnes russes ne se comparent pas à celles de La Ronde, elles faisaient le plaisir des visiteurs de l'époque.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec, via les Fonds La Presse

PHOTO Archives de la Ville de Montréal Un père et ses deux enfants dans la grande roue du parc Belmont, en 1953.

Il y avait même une piste de go-kart!

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec, via les Fonds La Presse

Saviez-vous que le grand-père du premier ministre canadien Justin Trudeau, le philantrope Charles-Émile Trudeau, a été l'un des administrateurs et investisseurs majeurs du parc Belmont?

PHOTO Archives de la Ville de Montréal Des enfants participant à une course à l'oeuf dans la cuillère, en 1953.

Voyez à quoi ressemblait un séjour au parc Belmont en 1973, selon les archives de Radio-Canada.

Le 10 août 1983, deux Québécois, Daniel Gladu et Normand Saint-Pierre, ont battu un record Guinness d’endurance. Ils ont passé 503 heures (jour et nuit) dans le Cyclone du parc Belmont. Les visiteurs les encourageaient en leur apportant nourriture et breuvages.

La même année, le parc Belmont fermait définitivement ses portes. La Ronde, ouverte en même temps que l’Exposition universelle de 1967, a fait mal au parc Belmont, tout comme un accident dans lequel deux enfants sont morts, en 1979.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec

