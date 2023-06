Dans la rue malgré 162 visites d’appartement: «Personne ne me donne une crisse de chance»

Partager







Martin Artinian ne boit pas, ne se drogue pas et travaille quand il peut. Il tente aussi depuis l’automne de freiner la progression d’un cancer incurable. Pourtant le soir venu, il dort dans la rue.

C’est de l’autre côté du fleuve, dans un local technique coincé entre Place Longueuil et le boulevard Taschereau, qu’il a élu domicile. Après huit mois d’itinérance, Martin Artinian s’est trouvé un endroit où dormir: une immense bouche d’aération en béton, protégée par une grille qu’il ferme grâce à un cadenas.

Et tant pis si le ronronnement des machines est tel qu’il pourrait même empêcher un narcoleptique de trouver le sommeil.

«Le bruit, ça ne me dérange pas. Oui, ça fait du vacarme, mais c’est tranquille pour dormir», explique-t-il en faisant une rapide présentation des lieux.

Photo Mathieu Carbasse

Un peu plus haut sur le site, au sommet d’une butte gazonnée, une trentaine d’autres itinérants ont également trouvé refuge. Selon les dires de Martin, le plus vieux aurait 91 ans.

«L’autre soir, il y a un homme qui est passé au feu à cause de son réchaud à gaz qui lui a pété en pleine face alors qu’il se faisait un Kraft Dinner, raconte-t-il en montrant de la main des restes de cendres au sol. Il avait la face brûlée, pauvre lui!»

Mais c’est à peu près tout ce que Martin connait de ses compagnons d’infortune. Il faut dire qu’il ne leur parle pas beaucoup.

«Je ne bois pas, je ne fais pas de drogue. Nous n’avons rien en commun. Je vais juste les voir parfois pour vérifier s’ils n’ont pas fait une overdose. C’est tout», résume le grand et solide bonhomme.

C'est que que Martin se démarque des images tenaces sur le monde de la rue. Il parle un français et un anglais impeccables, il a fait des études, possède un laptop, aime la poésie et lit Patrick Sénécal.

Alors Martin vit seul. Seul, avec son cancer.

Photo Mathieu Carbasse

Né il y a 43 ans en Alaska d’une mère crie et d’un père québécois venu travailler dans les mines proches de Fairbanks, Martin Artinian (c’est le nom de sa mère) traîne dans sa valise une enfance cabossée: décès de ses parents à un an d’intervalle, placement en orphelinat dès l’âge de 6 ans, famille d’accueil au Québec puis retour à la case orphelinat.

Malgré cette jeunesse qui n’a rien du conte de fées, Martin s’est accroché. Il est parti s’installer en Colombie-Britannique, a même étudié le génie informatique à l’Université Thompson Rivers de Kamloops.

Il s’est finalement installé au Yukon où il a créé sa compagnie de réparation informatique... avant que le couperet tombe en septembre 2020: Martin est atteint d’un lymphome de Burkitt, un cancer rare et agressif, qui touche les ganglions lymphatiques avant de se propager notamment à la moelle épinière.

C’est ce cancer qui l’a conduit au Québec en septembre 2022.

«Quand le diagnostic est tombé, j’ai décidé de venir m’installer au Québec pour recevoir les soins. J’avais déjà ma carte d’assurance maladie, c’était plus simple pour moi», affirme-t-il.

Sauf que son déménagement dans la province ne se passe pas comme prévu. Dans un Québec en proie à une crise du logement sans précédent, impossible pour Martin de se trouver un logement.

«Plus de chance de gagner au 6/49»

«J’ai effectué 162 visites de logement depuis octobre 2022. Mais malheureusement, on est des centaines à chaque fois pour le même studio. Je crois que j’ai plus de chance de gagner au 6/49 que de trouver un logement», plaisante-t-il, peu avare en plaisanteries comme en autodérision.

«C’est pas que je fais pas d’efforts, mais quand tu arrives et qu’il y a 40 personnes en ligne pour le même logement... J’ai ma pension d’invalidité, j’ai mon travail. J’ai un super historique de crédit. Personne ne me donne une crisse de chance.»

Malgré l’itinérance, Martin Artinian arrive en effet à travailler via la plateforme Upwork. Il effectue de petits mandats en informatique (création de sites web, travaux de maintenance, etc.), de quoi lui assurer des revenus réguliers.

«J’ai même fait un mois à 3100$», s’enthousiasme-t-il en montrant fièrement ses états de compte de banque sur son cellulaire.

«Malgré tout ça, je vis quand même dans la rue!»

Photo Mathieu Carbasse

Depuis qu’il est arrivé au Québec en octobre 2022, Martin Artinian a bien tenté de se tourner vers les organismes communautaires pour obtenir de l’aide.

«Comme je ne me drogue pas, que je n’ai pas de problème de santé mentale, que j’ai des revenus, ils me disent qu’ils ne peuvent pas vraiment m’aider, regrette-t-il. Et puis, ils me partagent les mêmes annonces que moi je trouve sur MarketPlace!»

Il a aussi essayé les refuges de la région métropolitaine. Il n’en garde pas un très bon souvenir.

«Halte du Coin, Old Brewery Mission, Maison du père, Maison Bon Accueil... Ce sont tous des refuges d’urgence. Tu attends jusqu’à 8h le soir pour avoir un lit de camp, 300 personnes dans un sous-sol qui se lavent à moitié. Ça crie, ça se drogue, ça se vole», explique d'ailleurs Martin dans une vidéo partagée sur TikTok, le 8 juin dernier.

Parce qu’en attendant de trouver de l’aide, en attendant de trouver un toit, Martin documente son quotidien sur le réseau social, sa manière à lui de résister et de partager son histoire, lui qui se dit bouffé par la solitude. TikTok est devenu son refuge, son espace de socialisation. C’est d’ailleurs grâce à TikTok que 24 heures a découvert Martin et son histoire.

Suivi au CHUM pour traiter son cancer, Martin a reçu une bonne nouvelle vendredi dernier. Son lymphome est en dormance, «indolent», comme lui a confié l’infirmière. Mais il n’est pas tiré d’affaire pour autant.

«On peut stabiliser la maladie mais il n’existe pas de cure pour ça. Mon médecin m'a donné entre 5 et 10 ans à vivre», affirme-t-il.

Il espère juste ne pas les passer dans la rue.