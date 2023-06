Demain à 15h, nous serons 40 millions de Canadiens

Partager







La population du Canada augmente à un rythme record grâce essentiellement à l'immigration permanente et temporaire. Nous pourrions être 50 millions dans 20 ans.

Si certains pays comme l’Allemagne, l’Italie ou le Japon voient leur population décliner, le Canada continue de faire bonne figure parmi les pays du G7.

Selon l' Horloge démographique de Statistique Canada , qui modélise en temps réel la croissance démographique au pays, le Canada comptera 40 millions d’habitants le 16 juin, tout juste avant 15h.

Actuellement, la population canadienne augmente de 2,7 % par an, soit le niveau le plus élevé au pays depuis 1957 et le baby-boom.

Toujours selon ce modèle statistique, qui prend en compte les tendances récentes en matière de natalité, de mortalité et de migration, mais aussi les différents types d’immigration, cette hausse a été observée dans l'ensemble du Canada.

En 2022, chaque province et territoire a ainsi enregistré une croissance démographique, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest.

Merci à l’immigration

L'immigration (permanente et temporaire) est responsable pratiquement à elle seule de cette tendance. Elle est en effet à l’origine de 96% de la hausse démographique enregistrée au pays en 2022.

Selon les données de Statistique Canada, en 2021, près du quart des Canadiens (23%, soit 8,3 millions de personnes) étaient ou avaient déjà été des immigrants ou des résidents permanents au Canada. Il s'agit de la plus forte proportion enregistrée depuis la Confédération, ainsi que parmi les pays du G7.

À noter que la population autochtone du Canada continue de croître beaucoup plus rapidement que la moyenne nationale. Elle a enregistré une hausse de 9,4% entre 2016 et 2021, ce qui représente une augmentation plus importante que celle de la population non autochtone (+5,3 %) au cours de la même période.

50 millions en 2043

Si l'accroissement de la population canadienne se poursuit, les présentes projections indiquent que nous pourrions être 50 millions de personnes dans 20 ans, en 2043.

À noter que pour la première fois de son histoire, entre janvier 2021 et 2022, le Canada a vu sa population s'accroître de plus d'un million de personnes en un an.