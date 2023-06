Demi Levato change encore de pronom parce qu’elle est écoeurée de devoir s’expliquer sur son genre

Partager







Demi Levato avait déclaré être une personne non-binaire en 2021, mais elle revient finalement sur sa décision parce qu’elle trouve que c’est «épuisant» de s’expliquer sur son genre.

De passage au podcast Spout en 2022, la chanteuse de 30 ans a dévoilé avoir repris le pronom elle/elle, parce que c’était plus simple et qu’elle se sentait plus féminine ces temps-ci.

«Je suis une personne fluide et je n’ai pas l’impression que je le suis... J'avais l'impression, surtout l'année dernière, que mon énergie était équilibrée entre mon énergie masculine et féminine. Tellement que lorsque j’étais confrontée au choix d'entrer dans une salle de bain des hommes ou des femmes, je n'avais pas l'impression qu'il y avait une salle de bain pour moi», explique-t-elle.

«Je ne me sens pas comme un homme non plus. Je me sens juste comme un humain et pour moi, c’est ce que ça signifie de porter le pronom they/them. [...] Je me sens plus féminine alors j’ai décidé de me réapproprier le pronom elle/elle», ajoute Levato.

De plus, elle explique qu’elle était écoeurée «d’éduquer» les gens sur son genre.

«Je devais constamment éduquer les gens et expliquer pourquoi je m'identifiais à ces pronoms», a-t-elle déclaré. «C'était absolument épuisant. Et c'est l'une des raisons qui m'ont amenée à me sentir aussi à l'aise avec le pronom féminin».

Tout en s’identifiant à nouveau comme une femme, Demi Levato continue de défendre la cause des gens non-binaires et souhaite que la société s’adapte en conséquence.

Surtout au niveau des toilettes.

«Ce n’est pas normal qu’on ait deux choix de toilettes seulement. Il devrait y avoir une solution ou un choix de plus pour les gens qui ne s’identifient pas à ces genres. Personnellement, je me sentirais plus à l'aise dans une salle de bain sans sexe».

