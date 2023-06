DJ Khaled est en convalescence après avoir pris une solide plonge en hydroptère

Partager







DJ Khaled se remet d'une blessure qu'il a subie lors d'un accident d'hydroptère.

Au cours de la fin de semaine, le producteur d'All I Do Is Win a publié des séquences vidéo le montrant essayant de se tenir debout sur sa planche de surf électrique avant de s'envoler dans les airs et de s'écraser sur une partie de la planche et de l'eau.

Il a expliqué plus tard qu'il avait «tellement mal» après avoir frappé la planche avec ses côtes.

Le producteur de musique, dont le vrai nom est Khaled Mohammed Khaled, a ensuite publié une autre vidéo le montrant en train de passer une radiographie pour évaluer la blessure.

«J'espère juste que ce n'est qu'un muscle contusionné ou juste une ecchymose», a-t-il déclaré. «Je veux juste m'assurer que l'os n'est pas cassé parce que je suis debout depuis 48 heures et que je n'ai pas dormi. Ce matin, j'ai essayé d'expliquer à... que la douleur est de haut niveau.»

Malgré sa blessure, le producteur de I'm the One a continué à jouer au golf, un élément incontournable de sa routine quotidienne, et il a expliqué qu'il ne faisait que surmonter la douleur.

«Le médecin a dit que j'avais un gros bleu», a expliqué Khaled, 47 ans, à ses abonnés. «Ils ont dit sur l'os, qu'ils ont vu une petite ligne sur l'un des os, ils ne savent pas s'il s'agit d'une fracture, alors je vais revérifier.»

«Je dois jouer au golf pour de nombreuses raisons, pour mon esprit, ma paix, et j'ai mal, je ne peux même pas vous mentir. Mais j'ai l'impression que je suis censé lutter contre cette douleur, je vais adoucir mon swing.»

