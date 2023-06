L’auto solo et les feux d’artifices ont dégradé la qualité de l’air à Montréal en 2022

Partager







Il y a eu plus de jours de mauvaise qualité de l’air à Montréal en 2022 comparativement aux deux années précédentes. Les deux coupables: l’auto solo et les feux d’artifices, qui ont tous deux repris en 2022 après deux ans de ralentissement et de pause en lien avec la pandémie.

Il y a eu 33 jours de mauvaise qualité de l’air l’an dernier, dont 4 jours de smog, selon le bilan 2022 du service de l’environnement de la Ville de Montréal. En 2021, on en comptait 20, 11 en 2020 et 39 en 2019.

Ce qu’on entend par une journée de mauvaise qualité de l’air, c’est lorsque les concentrations de particules fines sont supérieures à 35 microgrammes par mètre cube d’air (μg/m3) pendant au moins trois heures.

Le rapport souligne d’ailleurs que le taux d’achalandage du transport en commun se situait toujours sous les niveaux pré-pandémiques en 2022, avec 236 millions de déplacements comparativement à 389 millions en 2019.

Les feux d'artifices responsables de 5 jours

On attribue la mauvaise qualité de l’air du 25 juin, des 20 et 27 juillet, de même que du 4 août 2022 à l’International des Feux Loto-Québec à la Ronde.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

«En général, les concentrations de particules fines augmentent pendant le spectacle pour ne redescendre que vers minuit, soit une durée d’environ deux à quatre heures, ce qui peut expliquer le compte de deux jours pour certains des feux d’artifices», précise-t-on dans le rapport.

Par exemple, à la station d’échantillonnage d’Hochelaga-Maisonneuve, située à 1,7 km des feux d’artifices, la concentration de particules fines a atteint 379 μg/m3 entre 21h et 22h, durant le spectacle du 3 août.

Ce même soir, la concentration de particules fines a atteint 157 μg/m3 à Anjou, à 8,6 km du site des feux d’artifices à cause des vents qui les a soufflées.