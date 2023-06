Les fans de Céline Dion capotent sur sa plus récente photo

Partager







Céline Dion fait couler beaucoup d'encre, dans les derniers mois, alors que les spéculations autour de sa santé et sa vie personnelle s'accumulent.

• À lire aussi: 12 choses à savoir sur Angelique Weckenmann, la blonde de René-Charles Angélil

• À lire aussi: Céline Dion et René-Charles Angélil seraient en froid



De son état de santé à sa relation qui serait quasi-inexistante avec son fils René-Charles, en passant par les montants faramineux qu'elle débourserait chaque mois pour ses traitements, Céline Dion n'aura jamais autant été au centre d'autant de rumeurs.



Voilà que pour une rare fois, ses fans ont enfin quelque chose de «concret» à se mettre sous la dent, alors qu'une récente photo de la chanteuse a fait son apparition sur le web.



C'est un producteur de musique, Sounds by LP, qui a partagé un cliché qu'il a pris avec l'interprète de The Power of Love. Elle y apparaît au naturel et souriante.

«It was a pleasure working with the legendary Celine Dion», a-t-il simplement écrit, indiquant que la photo a été prise au Hideout Recording Studio, à Henderson au Nevada, où la star réside.



Il n'y a donc pas d'indication quant au moment précis où la photo a été prise, mais plusieurs croient que ce serait lorsqu'elle a fait le doublage de sa voix en français pour le film Love Again. Comme le long métrage (très mal accueilli par la critique) est sorti au mois de mai, les fans estiment que le cliché doit remonter au début de l'année.



Évidemment, il va sans dire que la photo a rapidement fait le tour de la toile, repartagée par les médias et les fans de la chanteuse sur les réseaux sociaux.



D'ailleurs, ces derniers ont été nombreux à commenter la publication originale pour demander des nouvelles de la star à celui qui a mis en ligne la photo, sans réponse.



Rappelons qu'en raison de sa condition, atteinte du syndrome de la personne raide, la diva de Charlemagne a récemment pris la décision d'annuler tous ses concerts jusqu'en 2024.



Encore une fois, on souhaite à Céline Dion de prendre du mieux.



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s