On peut maintenant payer par carte bancaire ou téléphone dans les bus de Laval

Partager







Il est maintenant possible de payer son billet d'autobus directement avec une carte de débit, de crédit ou même avec son téléphone à Laval.

En plus des lecteurs à cartes OPUS qui sont encore présents, de nouveaux lecteurs installés dans les autobus de la Société de transport de Laval (STL) acceptent les paiements par cartes de débit, cartes de crédit Visa ou Mastercard ainsi que le paiement par téléphone - il n'y a qu'à taper notre mode de paiement sur le lecteur pour acquitter notre droit de passage.

Le prix chargé sur notre carte est celui d'un aller simple au tarif régulier (3,50$, ou 3,75$ à partir du 1er juillet).

Si on fait un transfert dans un autre bus de la STL, on n'a qu'à taper à nouveau notre carte, le bus la reconnaît et la correspondance est acceptée.

Attention toutefois: ce n'est valide que pour les autobus. Donc si vous prenez l'autobus pour vous rendre au métro et que vous souhaitez ensuite monter à bord de celui-ci, vous devez acheter un titre AB (4,50$), qui vous permet d'utiliser à la fois le bus et le métro. Il est impossible de faire cela en tapant votre carte bancaire à bord du bus, donc vous devrez acheter un nouveau titre de passage une fois rendu au métro pour passer les tourniquets si ça n'a pas été fait en amont, ce qui reviendrait bien sûr plus cher.

À Montréal, un tel système de paiement devrait être déployé en 2024.