Sept accessoires techno essentiels pour voyager

Partager







Qui dit été dit voyage et déplacements loin de son domicile ou de son travail.

Que ce soit pour le plaisir ou pour travailler à l’étranger, ces accessoires sont tout aussi utiles en voyage qu’à la maison. Il nous les faut pour surmonter tous les petits pépins reliés à l’utilisation de nos appareils électroniques favoris.

Une batterie portative

Ne partez pas sans une batterie portative, car les fiches électriques et les moments pour recharger ne sont pas aussi disponibles qu’à domicile. Ne lésinez pas sur les milliampères-heures, plus vous en avez, plus souvent vous pourrez recharger. Revers à cela, le poids plus élevé de la batterie, qui contient plusieurs piles lithium-ion.

Je me suis procuré cette batterie l’an dernier (photo) : plus de 30 000 mA h, 25 W de puissance de sortie, Quick Charge 4.0, trois prises (2 USB-A et 1 USB-C) pour recharger vos appareils, 350 g en tout, mais trop c’est mieux que pas assez. Vous serez surpris par la vitesse de recharge d’une pareille batterie pour votre téléphone. Comptez entre 30 et 40 $.

Batterie portative 29,99 $ chez Amazon.

Laissez à la maison vos câbles de recharge à 2 $, ils ne tiendront pas longtemps le coup avec une batterie aussi puissante comme celle mentionnée précédemment – ils ne supportent tout au plus qu’un chargeur de 5 W. Les miens ont pris le chemin de la poubelle.

Peu importe le type de câble USB (A ou C), indiquez dans votre recherche en ligne les lettres « PD », ou Power Delivery. Pour environ 20 $, on trouve en ligne une paire de câbles USB-C, PD, Quick Charge 4.0, 5 ampères capables de supporter 100 W de puissance. Ne lésinez pas non plus sur la longueur. Au moins 2 m, trop long est plus pratique que trop court.

Si vous avez un ordinateur portatif, son câble USB-C de 90 W fera également l’affaire.

Power delivery, 55,99 $ sur Amazon.

Câble de rechage, 16,99 $ chez Amazon.



Un puissant adaptateur de voyage

Un adaptateur de voyage comme celui sur la photo est très utile pour recharger dans pratiquement tous les pays vos appareils, même simultanément.

Comme les accessoires précédents, indiquez dans votre recherche en boutique ou en ligne une puissance Power Delivery d’au moins 35 W, voire 45 W. Vous pourrez ainsi laisser à la maison les blocs de recharge (inutiles hors Amérique du Nord et Japon) de vos appareils et ordinateur portatif pour ne conserver que celui-ci. J’en ai un de 45 W qui me sert autant à l’appartement qu’en voyage. Un bon 30 à 40 $ bien investi.

Adaptateur de voyage, 24,99 $ chez Amazon.

Des puces de localisation

À mon dernier voyage en Europe en mars dernier, mon sac de skis n’a pas suivi. Si j’avais glissé une de ces puces de localisation, j’aurais su où il se trouvait et ainsi évité de faire patienter mon groupe pendant deux heures dans le bus à espérer voir apparaître ledit sac.

Donc pour vos portefeuilles, bagages et autres objets de valeur, insérez une puce de localisation comme les AirTag d’Apple (120 $ pour 4), Samsung Galaxy SmartTag (91 $ pour 2), Tile Mate (2022) (140 $ pour 3, mais pile non remplaçable) et autres équivalents.



Apple AirTag 4 Pack, 119,99 $ chez Amazon.

Apple Puce de localisation AirTag

De retour à la maison, ces puces peuvent servir pour vos objets de valeur (en cas de vol éventuel ou autre circonstance) ou tout simplement pour votre trousseau de clés ou votre portefeuille. Bien entendu, il faut avoir avec soi une tablette, un téléphone ou un ordinateur compatible pour effectuer le suivi le cas échéant.

Durée de vie de la pile bouton, habituellement un an, idéalement interchangeable.

Tile

Un support téléphone pour auto

On l’oublie, mais si vous envisagez de louer une voiture et d’utiliser une appli de navigation, un support de téléphone fixé à une bouche de ventilation ou ailleurs est fort pratique et plus sûr. 19,99 $ chez Amazon.

Des livres, des films et des jeux

Profitez de votre connexion haut débit à la maison pour télécharger sur votre téléphone ou tablette des films, vos séries télé préférées, des jeux ou des livres électroniques pour le plaisir ou pour passer le temps à l’aéroport – encore plus important si le vol prend du retard.

Google Écouteurs boutons Pixel Buds Pro

Des écouteurs avec suppression active du bruit

Les récents écouteurs-boutons intègrent une fonction que j’adore : l’annulation des bruits. En vol, ils font pratiquement disparaître les 85 à 90 décibels de la cabine et rendent ainsi plus confortables les nombreuses heures à bord tout en laissant filtrer les annonces et les conversations.

Seul revers, on ne peut les connecter au système vidéo de l’avion pour écouter un film, mais uniquement en Bluetooth pour regarder sur son téléphone, sa tablette ou son ordi les contenus vidéo précédemment téléchargés.

Et dans une conversation téléphonique, les bruits les plus constants sont grandement réduits tant pour vous que pour votre interlocuteur. Autre avantage chez soi, ils sont aussi très utiles dans tout environnement bruyant.

Six à huit heures d’utilisation par charge, le boîtier sert également de recharge rapide. Google Pixels Buds Pro, 200 $. Apple AirPods Pro 2e génération, 329 $. Apple Beats Fit Pro, 250 $. Samsung Galaxy Buds2 Pro, 290 $ ou Buds2, 140 $, ou Buds Live, 180 $.

Bon voyage !