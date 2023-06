Le YouTubeur WTFKeV a tenté d’élucider le mystère d’Isaac, le gars qui veut vous rendre enfin libres et qui gagne une fortune sans travailler

Partager







Si vous avez consulté YouTube au cours de la dernière année, vous avez certainement vu une publicité d’Isaac.



Ce beau monsieur qui s’adresse à nous comme s’il nous connaissait intimement nous vante ses prouesses financières en nous montrant des captures d’écran de sa boutique en ligne.

Il nous promet ensuite qu’on pourra nous aussi devenir indépendants de fortune en suivant ses enseignements et en travaillant assez fort.

✅COMMENT ISAAC FAIT 5.000 MOIS 👉 :🇨🇦 Isaac était tanné d'avoir constament des dettes... Aujourd'hui il fait 5000 mois et n'a plus aucunes dettes : Publié par Enfin Libre Québec sur Vendredi 12 mai 2023

Mais selon bien des gens qui trouvent ces publicités louches, il y a assurément anguille sous roche.

Le YouTubeur québécois WTFKeV, qui compte plus de 139 000 abonnés, a décidé d’en savoir plus et il a suivi les étapes initiales du programme d’apprentissage du dropshipping mis au point par le fameux Isaac.

Le dropshippping, c’est un système selon lequel un client passe commande sur un site internet d’un distributeur, qui transmet ensuite celle-ci à un fournisseur qui assure la livraison et gère les stocks.

Autrement dit, dans le dropshipping, vous vous créez un rôle d’intermédiaire et vous espérez que les profits engrangés vous permettront de vous la couler douce...ce qui est loin d’être garanti.

La première chose que remarque WTFKeV dans sa vidéo, c’est qu’Isaac et ses subalternes parlent toujours de «revenus» dans leurs autopromotions, et jamais de «profits».



C’est certain que des revenus de 40 000 euros en quelques jours, c’est impressionnant, mais si vous avez dû en dépenser 39 928 pour y arriver, vous n’avez toujours bien fait que 72 euros.



C’est après avoir appris qu’il en coûterait 4000$ pour suivre la formation que KeV (et ses acolytes qui ont infiltré le programme à sa place) ont compris que le système Enfin Libre avait un petit quelque chose qui ressemblait à une arnaque pyramidale.

Ils n’ont pas été en mesure d’apprendre combien de temps durait la formation, ni concrètement ce qu’ils y apprendraient.

Mais ils ont certainement pu constater que les personnes qui fondaient de grands espoirs en Isaac et sa bande étaient souvent déçues.

Si vous êtes un habitué de J.E. ou de La facture, disons que c’est un style de reportage qui risque de vous surprendre.



Mais ça reste tout de même fascinant et ça donne le goût d’en savoir encore plus sur ce phénomène.

