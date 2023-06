Les ustensiles en bois sont-ils recyclables?

Partager







Si vous avez récemment pris un repas pour emporter à Montréal, vous aurez sans doute remarqué que les restos ont troqué les ustensiles en plastique pour ceux en bois. Est-ce vraiment une meilleure alternative? Mais surtout, comment s’en débarrasse-t-on une fois notre bouffe engloutie? On a posé ces questions à un expert.

• À lire aussi: Bac, compost ou poubelle? Voici quoi faire avec les contenants de nos repas pour emporter

• À lire aussi: Du bac à leur seconde vie: voici comment le papier et le carton sont recyclés

Est-ce qu’on peut mettre les ustensiles en bois dans le bac de récup?

«Malheureusement, on ne peut pas envoyer parce qu’ils ne font pas partie des cinq matières qu’on peut trier dans nos centres de tri», répond d’emblée Jacob Bouchard, responsables des communications internes de Société VIA, qui possède quatre centres de tri.

Ces cinq matières sont le métal, le plastique, le papier, le carton et le verre. Et ce ne sont que les emballages, les imprimés et les contenants assortis du möbius (le fameux triangle fléché) dans lequel est inscrit le numéro du plastique 1, 2, 3, 4, 5 ou 7 qui y sont admis.

Les ustensiles de bois font donc partie des 10 à 15% de matières que reçoivent les centres de tri de Société VIA qui ne peuvent pas être recyclées et qui sont acheminées à l’enfouissement.

Alors, comment peut-on jeter les ustensiles en bois?

«Le réflexe à prendre avec ces ustensiles, c’est de les mettre au compost, directement avec vos restes alimentaires», note Jacob Bouchard.

Attention: ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre tout le bois que vous avez sous la main dans votre bac de compost, prévient-il.

• À lire aussi: Non, les sacs de chips ne se récupèrent pas

«Si vous trouvez une grosse branche dans la rue, ne la mettez pas au compost parce qu’elle va prendre trop de temps à se biodégrader. Mais vous pouvez mettre des petits items – plus petits qu’un ustensile en bois – dans votre bac, comme une allumette brûlée, un cure-dent, etc.»

Si, pour une raison ou pour une autre, vous n’avez pas accès à un bac brun, il faut les jeter à la poubelle.

Si le bois n’est pas recyclable, est-il réellement meilleur que le plastique?

Jacob Bouchard est sans équivoque: les ustensiles en bois sont «définitivement» une meilleure alternative à ceux en plastique.

D’une part, parce qu’un ustensile en bois prend environ 1 an à se biodégrader comparativement à entre 200 et 300 ans pour une fourchette en plastique, qui le fait «tout en contaminant le sol dans lequel elle se décompose», ajoute-t-il.

En se dégradant, la matière devient des microplastiques qui peuvent infiltrer les sols et les cours d’eau. Ultimement, ces microplastiques peuvent se retrouver dans le corps humain et avoir des conséquences encore méconnues sur la santé.

• À lire aussi: Cartes débit, de crédit et OPUS expirées: au bac ou à la poubelle?

Mais aussi parce que les ustensiles en bois sont habituellement faits en bambou, une matière qui se renouvelle rapidement et qui a des «propriétés naturellement antimicrobiennes, donc ce qui la rend sécuritaire pour consommer de la nourriture».

Il faut tout de même noter que le bambou vient généralement de Chine et que son transport occasion des gaz à effet de serre (GES). Malgré cela, il représente une meilleure alternative que le plastique, qui est à 99% issu des combustibles fossiles.

L’option la plus écologique demeure néanmoins la réduction à la source, en apportant ses propres ustensiles réutilisables, par exemple.

À voir aussi: