Simon Boulerice a une phobie vraiment bizarre

La comédienne Ève Landry a fait une bien étrange révélation à propos de son ami, l’auteur Simon Boulerice.

C’est lors de son bien-cuit à l’émission Jeannot BBQ, en décembre dernier, que fut dévoilée la phobie bizarre de Simon Boulerice.

On vous en aurait parlé avant, mais honnêtement, on n’écoute pas cette émission-là.



Heureusement, grâce à la magie des extraits publiés sur le compte Instagram de Radio-Canada OhDio, on a pu vivre (avec six mois de retard) ce glorieux moment où celle qui persionnifiait l’inoubliable Jeanne Biron dans Unité 9 apprend à l’univers tout entier que Simon Boulerice a peur du métal.

Pas de la musique heavy metal. Nenon, du métal, genre la subtance qu’on trouve dans les roches qui sert à construire des affaires.



Après avoir fait allusion à la bague portée par Jean-Sébastien Girard (ce qui a fait dire au bien-cuité: «Ah je pourrais lui vomir sur la main!»), Ève Landry a sorti de sa bouche une pièce de 10 cennes, ce qui a semé l’hilarité dans la foule et la consternation dans l’estomac de Boulerice.

Elle a failli l’achever en lui lançant le Bluenose à 30 cm du visage.

Bref, c’était un beau moment de radio qu’on regrette d’avoir manqué en direct.



Cela nous apprendra peut-être à écouter davantage Jeannot BBQ.

