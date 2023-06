Un «die-in» devant les bureaux de Steven Guilbeault bloque la circulation

Partager







Plus d’une vingtaine de militants écologistes ont barré la circulation sur la rue Maisonneuve, au coin de la rue St-Hubert, jeudi durant l’heure de pointe, pour demander une intervention plus drastique du gouvernement dans la lutte à la crise climatique.

Devant les locaux de député du ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault, les militants ont orchestré un «die-in», une tactique de revendication qui consiste à faire le mort sur la voie publique.

Durant environ 20 minutes, la circulation a été paralysée, les voitures relayées jusqu’au Pont Jacques-Cartier.

«On va bientôt atteindre le million d’hectares de forêts brûlées», déplore la militante Viviane Isabelle. Selon elle, les politiciens n’ont pas été à l’écoute des revendications passées, et c’est maintenant qu’ils doivent réagir.

Sur une banderole, on pouvait lire : «N’oubliez pas que les écocidaires ont des noms et des adresses», suivie d’une liste de chefs d’entreprises québécoises et canadiennes.

Après une intervention policière sans violence, la manifestation s’est dissoute.