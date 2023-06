Vachon va ressusciter les Roulés suisses

Partager







Voici la bonne nouvelle de la semaine!



La marque Vachon, qui appartient désormais au groupe mexicain Bimbo, va remettre sur le marché les légendaires Roulés suisses, apprend-on en lisant Le Soleil.

C’est dans le cadre du 100e anniversaire de la Boulangerie Vachon que le classique petit gâteau au chocolat et à la crème reverra le jour.



«Un roulé spongieux rempli d’une garniture crémeuse et enrobé de chocolat, si bon que t’auras envie de le crier sur tous les toits», mentionne Vachon sur son site internet.

Les petits gâteaux sont présentement en production et devraient se retrouver sur les tablettes des épiceries dans les prochaines semaines.

Mais attention, ils ne seront disponibles que pour une durée limitée.



«À partir du 19 juin jusqu'à épuisement des stocks», nous a-t-on informé par voie de communiqué.

Les Roulés suisses avaient été envoyés aux oubliettes en même temps que les Doigts de dame, les Pique, les Miami, les Pop et les Croquettes, c’est-à-dire tous les meilleurs petits gâteaux de Vachon.

On espère sincèrement que la résurrection des Roulés suisses est un présage d’autres renaissances à venir.



Particulièrement en ce qui concerne les Doigts de dame...

