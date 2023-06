[VIDÉO] Visite chez Roxane: un appartement sur le Plateau-Mont-Royal à 960$ par mois

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement typiquement montréalais de Roxane qui donne (littéralement) sur le parc Lafontaine. Elle y vit seule avec son chien Billy, et son chat Gigi. Ne payant que 960$ de loyer par mois, Roxane prouve que quelques appartements sous la barre des mille dollars se cachent encore sur le Plateau. Pas besoin de dire qu'elle est hyper chanceuse.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: C’est techniquement un 4 1⁄2 , mais il y a une pièce double. Donc, ça pourrait aussi être un très grand 3 1⁄2. J’habite au troisième étage d'un 5 Plex.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: J’ai emménagé ici avec mon copain à l’été 2018. Je vis toute seule depuis 2020!

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: À l’époque, j’habitais un appartement sur le boulevard Saint-Joseph que j’aimais appeler mon «bachelor pad». C’est une compagnie de location qui s’en occupait, et j’ai vu un jour que cette compagnie avait un nouvel appartement à louer près du parc Lafontaine. Comme j’étais déjà dans le système, ce fut extrêmement facile de mettre la main dessus.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Je paie 960$ par mois. Mon loyer va augmenter à 984$ cette année. En 2018, quand j’ai signé, je payais 910$. Durant la pandémie, j’ai réussi à échapper à une augmentation, ce qui me permet de payer aussi peu cher encore cette année.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: C’est clairement ma chambre à l’avant de l’appartement! C’est la pièce qui profite de la plus grande lumière. C’était délibéré d’en faire ma chambre comme c’est une pièce où je travaille. J’aurais pu aménager un salon ici, mais je suis contente de ne pas l’avoir fait!

Q: Pourquoi avoir choisi le Plateau?

R: J’ai toujours porté un amour profond pour le Plateau. J’habitais à l’époque dans le quartier NDG, et je dépensais toute ma paie dans les taxis pour aller sur le Plateau. Je me suis un jour résolue à m’y installer définitivement.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: C’est sûr que c’est vieux comme appartement! Les planchers sont croches et il y a souvent des bris. J’avoue que j’aimerais bien avoir une hotte au-dessus de mon four. Si j’avais toutes les richesses du monde, j’ajouterais des surfaces de travail dans la cuisine et un lave-vaisselle.

Q: Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

R: Je suis tout le temps au Projet Pilote, à la crèmerie Les Tropiques et j’adore le théâtre La Tulipe.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

