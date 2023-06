Votre bloc de fromage est tout moisi? Jetez-le plutôt que d’enlever la moisissure, prévient une microbiologiste

Partager







On est tous passés par là: tomber sur un bloc de fromage garni d’une petite couche de moisissure. Si certains jettent le tout, d’autres, pour ne pas gaspiller, n’enlèveront que la couche bleu verdâtre et mangeront le reste. Ce n’est pourtant pas la meilleure des idées, selon une microbiologiste.

Sur TikTok, celle qui se présente sous le nom BloodFlower explique que de simplement gratter la petite (ou énorme) couche de moisissure d’un fromage n’est pas la manière la plus sécuritaire de s’en débarrasser.

Son avertissement survient à la suite d’une vidéo dans laquelle une autre tiktokeuse montre qu’elle ne craint pas de manger un fromage à pâte dure recouvert de fonges, ne coupant que les extrémités.

«Je comprends totalement l’idée. Je la respecte, j’adore également le fromage [...] Je peux tout de même vous donner des infos sur une manière plus sécuritaire [de retirer la moisissure]. Ce n’est pas 100% sécuritaire, mais c’est définitivement mieux que ce que nous venons de voir», lance-t-elle d’entrée de jeu.

Capture d'écran tirée de TikTok

Dans l’éventualité où vous avez un bloc de nourriture solide et que vous trouviez une tache isolée de moisissure de la taille d’une efface de crayon à mine, vous pouvez retirer une couche d’environ 4 à 5 cm de l’aliment – incluant la partie moisie – et la jeter, explique la microbiologiste. Gratter votre aliment ne suffira pas.

Quoique toujours présent, votre risque de contracter un empoisonnement alimentaire sera moindre que si vous consommiez un morceau infecté et gratté.

Bien que ce ne soit pas une recommandation officielle de la santé publique, la microbiologiste reconnait que plusieurs personnes peuvent être sans le sou et ne pas pouvoir se permettre de gaspiller un bloc de fromage ou un pain complet. Mais s'il est tout moisi, jetez-le.

Différence entre solide et mou

Ce qu’il faut savoir sur les champignons, c’est qu’ils sont un peu comme des icebergs, dit-elle. Autrement dit, lorsqu’on aperçoit un petit spot de moisissure sur un morceau de nourriture, on ne voit qu’une minime partie de ce qui est réellement présent.

Or, ce qui est bon pour le fromage à pâte dure l’est tout autant pour d’autres aliments plus solides, comme des viandes froides et certains fruits et légumes, puisque les racines de la moisissure ne se déplacent pas aussi rapidement à travers les surfaces dures.

C’est toutefois différent pour des aliments mous, comme du pain. Il est très facile pour les racines de la moisissure de pénétrer en profondeur la nourriture, et ce, même si on ne le voit pas à l’œil nu.

