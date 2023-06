Cette crèmerie du Plateau vous laisse construire votre propre sandwich à la crème glacée et c'est dé-ca-dent

Partager







Vous êtes fans de desserts glacés et souhaitez trouver une activité estivale originale? Ne cherchez pas plus loin!

Pour un temps limité, la crèmerie artisanale Frisquet vous permet de construire votre propre sandwich à la crème glacée et c’est dé-ca-dent.

Surnommé cookieception, l’activité vous permet de construire votre propre sandwich-dessert glacé en sélectionnant la sorte de biscuits, la saveur de crème glacée et les options de remplissage de votre choix.

Parmi les options populaires, on retrouve le sandwich au gâteau aux carottes, le Bretzel-Caramel et la version pâte à biscuit, mais les combinaisons sont infinies et varient en fonction du moment.

À noter que le sandwich classique, soit un amalgame de biscuits aux brisures de chocolat, de gelato à la vanille et de coulis de framboises, est également disponible en version végane.

Faites vite, on nous dit à l’oreille qu’il s’agit de la dernière fois que l’option est sur le menu pour un bon petit bout!

970, Rue Rachel E

